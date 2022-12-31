Зеленський про страту військового: «Світ не може ігнорувати те, як легко ці звірі вбивають»

Володимир Зеленський відреагував на обезголовлення росіянами українського військовополоненого, наголосивши, що світу неможливо ігнорувати те, як легко ці звірі вбивають.



Про це Зеленський сказав у відеозверненні, пише



"Є те, що нікому в світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео... страти українського полоненого... Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти. Для них немає людей. Син, брат, чоловік... Чиясь дитина...", - зазначив він.



На думку президента, це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою – таку звичку знищувати життя.



"Це не випадковість. Це не епізод. Так було раніше. Так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що мине час", - сказав Зеленський.



Президент наголосив, що Україна нічого не збирається забувати і прощати вбивцям.



"Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти! І нам в Україні – максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати. Гнати окупанта з нашої землі! Головна мета – перемогти. Головна мета – Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу", - підкреслив він.



Нагадаємо, що ввечері 11 квітня в соцмережах з'явилося відео, на якому



На це відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвідреагував на обезголовлення росіянами українського військовополоненого, наголосивши, що світу неможливо ігнорувати те, як легко ці звірі вбивають.Про це Зеленський сказав у відеозверненні, пише УНІАН "Є те, що нікому в світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео... страти українського полоненого... Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти. Для них немає людей. Син, брат, чоловік... Чиясь дитина...", - зазначив він.На думку президента, це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою – таку звичку знищувати життя."Це не випадковість. Це не епізод. Так було раніше. Так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що мине час", - сказав Зеленський.Президент наголосив, що Україна нічого не збирається забувати і прощати вбивцям."Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти! І нам в Україні – максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати. Гнати окупанта з нашої землі! Головна мета – перемогти. Головна мета – Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу", - підкреслив він.Нагадаємо, що ввечері 11 квітня в соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військовому . Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один з окупантів почав це робити.На це відреагував керівник Офісу президента України, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність". Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.

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