На Волині затримали 21-річного наркоторговця. ФОТО

На Волині затримали 21-річного наркоторговця. ФОТО
21-річний житель Володимирського району продавав канабіс методом «з рук в руки». Його спіймали «на гарячому». За місяць фігурант міг продати понад 300 доз наркотиків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 11 квітня, за місцем проживання зловмисника поліцейські провели санкціонований обшук під час якого вилучили наркотичний засіб канабіс, автомобіль Volkswagen, мотоцикл, мобільний телефон та понад 8 тис. грн.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Після оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, вирішуватиметься питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від від шести до десяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.
На Волині затримали 21-річного наркоторговця. ФОТО
На Волині затримали 21-річного наркоторговця. ФОТО
На Волині затримали 21-річного наркоторговця. ФОТО

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Теги: Володимир, наркотики
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