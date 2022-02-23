На Волині затримали 21-річного наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 12:30
21-річний житель Володимирського району продавав канабіс методом «з рук в руки». Його спіймали «на гарячому». За місяць фігурант міг продати понад 300 доз наркотиків.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 11 квітня, за місцем проживання зловмисника поліцейські провели санкціонований обшук під час якого вилучили наркотичний засіб канабіс, автомобіль Volkswagen, мотоцикл, мобільний телефон та понад 8 тис. грн.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Після оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, вирішуватиметься питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від від шести до десяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 11 квітня, за місцем проживання зловмисника поліцейські провели санкціонований обшук під час якого вилучили наркотичний засіб канабіс, автомобіль Volkswagen, мотоцикл, мобільний телефон та понад 8 тис. грн.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Після оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, вирішуватиметься питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від від шести до десяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.
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