У Ковелі водій вчинив ДТП і випив після цього

У Ковелі патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без травмованих на вулиці Тимошенка. 30-річний водій Peugeot, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі автомобілю Renault. Унаслідок цього й відбулося зіткнення.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.Під час спілкування з кермувальником патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, прилад Drager показав результат 0,42 проміле. Спочатку чоловік запевняв, що вживав алкоголь днем раніше, але потім розповів, що випив після того, як скоїв ДТП.Друзі, такі дії — неприпустимі. За них передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 130 КУпАП:Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду.За це правопорушення є відповідальність у вигляді штрафу 34 000 гривень або адміністративного арешту на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.