У Ковелі водій вчинив ДТП і випив після цього

У Ковелі водій вчинив ДТП і випив після цього
У Ковелі патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без травмованих на вулиці Тимошенка. 30-річний водій Peugeot, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі автомобілю Renault. Унаслідок цього й відбулося зіткнення.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Під час спілкування з кермувальником патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, прилад Drager показав результат 0,42 проміле. Спочатку чоловік запевняв, що вживав алкоголь днем раніше, але потім розповів, що випив після того, як скоїв ДТП.

Друзі, такі дії — неприпустимі. За них передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 130 КУпАП:

Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду.

За це правопорушення є відповідальність у вигляді штрафу 34 000 гривень або адміністративного арешту на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.
У Ковелі водій вчинив ДТП і випив після цього

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Міноборони закликали не поширювати відео вбивства українського воїна
Сьогодні, 13:39
У Ковелі водій вчинив ДТП і випив після цього
Сьогодні, 13:17
На Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Сідорський
Сьогодні, 13:09
На Волині затримали 21-річного наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 12:30
На Волині затримали двох водіїв, які пропонували хабар патрульним. ФОТО
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
На Волині 14-річний скутерист влетів у бус: є постраждалі. ФОТО На Волині 14-річний скутерист влетів у бус: є постраждалі. ФОТО
11 квітень, 12:45
Судитимуть волинянина, який п’яним збив двох 16-річних дівчат Судитимуть волинянина, який п’яним збив двох 16-річних дівчат
05 квітень, 13:25
У Ковелі зіткнулися Mercedes і Ford: один із водіїв був п'яним. ФОТО У Ковелі зіткнулися Mercedes і Ford: один із водіїв був п'яним. ФОТО
21 березень, 17:28
На Волині у ДТП постраждала 7-річна дівчинка: водій в'їхав у бетонну плиту На Волині у ДТП постраждала 7-річна дівчинка: водій в'їхав у бетонну плиту
08 березень, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Міноборони закликали не поширювати відео вбивства українського воїна
Сьогодні, 13:39
 0
У Ковелі водій вчинив ДТП і випив після цього
Сьогодні, 13:17
 0
На Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Сідорський
Сьогодні, 13:09
 0
На Волині затримали 21-річного наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині затримали двох водіїв, які пропонували хабар патрульним. ФОТО
Сьогодні, 12:12
 0
Медіа
відео
1/8