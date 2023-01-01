На Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Сідорський

Сідорський Олександр Антонович.



Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.



Солдат був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду розвідника-далекомірника відділення управління командира батареї 1 механізованого батальйону.



Солдат Сідорський Олександр Антонович загинув 11 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Синьківка Харківської області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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