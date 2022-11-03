На Волині затримали двох водіїв, які пропонували хабар патрульним. ФОТО

Учора, 11 квітня, на блокпосту у Луцькому районі для перевірки документів поліцейські зупинили автомобіль Fiat, під керуванням 40-річного жителя обласного центру. Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.За уникнення відповідальності правопорушник надав поліцейським неправомірну вигоду – 2 тис. грн. Гроші чоловік поклав у бронежилет правоохоронця.Факт надання хабара задокументували, кошти вилучили.На правопорушника скали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.Цього ж дня у Луцьку за порушення правил дорожнього руху наряд поліції зупинив автомобіль ВАЗ – 2105 за кермом якого перебував 32-річний житель Луцького району.За не притягнення його до адмінвідповідальності чоловік дав поліцейським хабара у сумі 3 тис. грн.Правоохоронці належним чином задокументували факт надання неправомірної вигоди, гроші також вилучили.На водія склали адмінматеріали за ч.10 ст.121, ст.125 та ч. 5 ст. 126 КУпАП.За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Мова йде про надання неправомірної вигоди службовій особі.Досудове розслідування триває.