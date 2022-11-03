На Волині затримали двох водіїв, які пропонували хабар патрульним. ФОТО

На Волині затримали двох водіїв, які пропонували хабар патрульним. ФОТО
Учора, 11 квітня, на блокпосту у Луцькому районі для перевірки документів поліцейські зупинили автомобіль Fiat, під керуванням 40-річного жителя обласного центру. Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За уникнення відповідальності правопорушник надав поліцейським неправомірну вигоду – 2 тис. грн. Гроші чоловік поклав у бронежилет правоохоронця.

Факт надання хабара задокументували, кошти вилучили.

На правопорушника скали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Цього ж дня у Луцьку за порушення правил дорожнього руху наряд поліції зупинив автомобіль ВАЗ – 2105 за кермом якого перебував 32-річний житель Луцького району.

За не притягнення його до адмінвідповідальності чоловік дав поліцейським хабара у сумі 3 тис. грн.

Правоохоронці належним чином задокументували факт надання неправомірної вигоди, гроші також вилучили.

На водія склали адмінматеріали за ч.10 ст.121, ст.125 та ч. 5 ст. 126 КУпАП.

За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Мова йде про надання неправомірної вигоди службовій особі.

Досудове розслідування триває.
На Волині затримали двох водіїв, які пропонували хабар патрульним. ФОТО
На Волині затримали двох водіїв, які пропонували хабар патрульним. ФОТО
На Волині затримали двох водіїв, які пропонували хабар патрульним. ФОТО
На Волині затримали двох водіїв, які пропонували хабар патрульним. ФОТО

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Теги: патрульні, хабар, Луцьк
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