Розшукали 14-річного волинянина, який неодноразово втікав з дому

Розшукали 14-річного волинянина, який неодноразово втікав з дому
Поліція розшукала 14-річного Прогонюка Артема із села Красностав Оваднівської громади 11-го квітня, який близько 14-ї години, пішов з місця свого проживання в невідомому напрямку.

Про це пише БУГ.

На вигляд близько 13-14 років, худощавої тілобудови, волосся чорне, стрижка на бік, ріст близько 170 см.

Був одягнений в спортивний костюм синього кольору, темно-синю жилетку, синю шапку з балабоном, чорно-білі кросівки.

Підлітка знайшли ввечері у володимирському парку. Він живий та здоровий.

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Теги: Прогонюк, розшук, Володимир
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