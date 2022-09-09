Розшукали 14-річного волинянина, який неодноразово втікав з дому





Про це пише



На вигляд близько 13-14 років, худощавої тілобудови, волосся чорне, стрижка на бік, ріст близько 170 см.



Був одягнений в спортивний костюм синього кольору, темно-синю жилетку, синю шапку з балабоном, чорно-білі кросівки.



Підлітка знайшли ввечері у володимирському парку. Він живий та здоровий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукала 14-річного Прогонюка Артема із села Красностав Оваднівської громади 11-го квітня, який близько 14-ї години, пішов з місця свого проживання в невідомому напрямку.Про це пише БУГ На вигляд близько 13-14 років, худощавої тілобудови, волосся чорне, стрижка на бік, ріст близько 170 см.Був одягнений в спортивний костюм синього кольору, темно-синю жилетку, синю шапку з балабоном, чорно-білі кросівки.Підлітка знайшли ввечері у володимирському парку. Він живий та здоровий.

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