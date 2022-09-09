Розшукали 14-річного волинянина, який неодноразово втікав з дому
Сьогодні, 10:46
Поліція розшукала 14-річного Прогонюка Артема із села Красностав Оваднівської громади 11-го квітня, який близько 14-ї години, пішов з місця свого проживання в невідомому напрямку.
Про це пише БУГ.
На вигляд близько 13-14 років, худощавої тілобудови, волосся чорне, стрижка на бік, ріст близько 170 см.
Був одягнений в спортивний костюм синього кольору, темно-синю жилетку, синю шапку з балабоном, чорно-білі кросівки.
Підлітка знайшли ввечері у володимирському парку. Він живий та здоровий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише БУГ.
На вигляд близько 13-14 років, худощавої тілобудови, волосся чорне, стрижка на бік, ріст близько 170 см.
Був одягнений в спортивний костюм синього кольору, темно-синю жилетку, синю шапку з балабоном, чорно-білі кросівки.
Підлітка знайшли ввечері у володимирському парку. Він живий та здоровий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Воїнів 14 ОМБр відзначили нагородами. ФОТО
Сьогодні, 11:35
На «Ягодині» можуть бути затримки через протест поляків
Сьогодні, 11:10
Розшукали 14-річного волинянина, який неодноразово втікав з дому
Сьогодні, 10:46
Коли і де в Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК
Сьогодні, 10:45
СБУ розслідує справу страченого українського полоненого
Сьогодні, 10:40
Медіа