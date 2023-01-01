13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 13 квітня, у світі відзначають День ерудита, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іпатія Чудотворця ігумена Руфіанського.
Святий славився чудесами зцілення, молитвами лікував сліпих, біснуватих, людей, які страждають водянкою. Житіє і народні розповіді особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідних жінок змогли завагітніти, а у матерів, які годують дітей грудьми, підвищилася лактація.
Сьогодні відзначає день народження підприємець Олег Дмитрук. Вітаємо його та усіх іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!
У середу, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Святий славився чудесами зцілення, молитвами лікував сліпих, біснуватих, людей, які страждають водянкою. Житіє і народні розповіді особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідних жінок змогли завагітніти, а у матерів, які годують дітей грудьми, підвищилася лактація.
Сьогодні відзначає день народження підприємець Олег Дмитрук. Вітаємо його та усіх іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!
У середу, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 12 квітня
12 квітень, 23:00
У Білорусі тепер менше російських літаків і вертольотів: чи є серед них носії «Кинджалів»
12 квітень, 22:12
Суперліга, наступний сезон та прогрес молоді: відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». ФОТО
12 квітень, 21:20
Медіа