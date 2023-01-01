13 квітня на Волині: гортаючи календар

13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 13 квітня, у світі відзначають День ерудита, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іпатія Чудотворця ігумена Руфіанського.

Святий славився чудесами зцілення, молитвами лікував сліпих, біснуватих, людей, які страждають водянкою. Житіє і народні розповіді особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідних жінок змогли завагітніти, а у матерів, які годують дітей грудьми, підвищилася лактація.

Сьогодні відзначає день народження підприємець Олег Дмитрук. Вітаємо його та усіх іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!

У середу, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: календар, 13 квітня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 12 квітня
12 квітень, 23:00
У Білорусі тепер менше російських літаків і вертольотів: чи є серед них носії «Кинджалів»
12 квітень, 22:12
Суперліга, наступний сезон та прогрес молоді: відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». ФОТО
12 квітень, 21:20
Волинська єпархія УПЦ (МП) зробила заяву щодо прийнятої облрадою заборони
12 квітень, 20:20
Схожі новини
14 березня на Волині: гортаючи календар 14 березня на Волині: гортаючи календар
14 березень, 00:00
Новий церковний календар: ПЦУ опублікувала дати свят Новий церковний календар: ПЦУ опублікувала дати свят
03 березень, 13:47
2 березня на Волині: гортаючи календар 2 березня на Волині: гортаючи календар
02 березень, 00:00
16 лютого на Волині: гортаючи календар 16 лютого на Волині: гортаючи календар
16 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 12 квітня
12 квітень, 23:00
 0
У Білорусі тепер менше російських літаків і вертольотів: чи є серед них носії «Кинджалів»
12 квітень, 22:12
 0
Суперліга, наступний сезон та прогрес молоді: відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». ФОТО
12 квітень, 21:20
 0
Волинська єпархія УПЦ (МП) зробила заяву щодо прийнятої облрадою заборони
12 квітень, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8