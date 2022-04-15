Мобілізація в Україні: що робити студентам, яким вручили повістку





У матеріалах справи йдеться, що студент також звернувся з рапортом про звільнення з військової служби, але його не було розглянуто командуванням. У результаті суд визнав протиправним наказ командира військової частини та скасував його. Адвокат Ростислав Кравець пояснив



Кого не мобілізують під час навчання



У тексті статті 23 Закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію йдеться про право на відстрочення для осіб, які здобувають освіту на денній формі навчання. Так, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. На заочників відстрочення не поширюється.



Зауважимо, що студент може добровільно мобілізуватись, навіть якщо у нього є відстрочення від мобілізації.



Чому військкомат в Ужгороді мобілізував студента



Адвокат Ростислав Кравець пояснив ТСН.ua, що перевірка майбутніх військовослужбовців входить до компетенції центрів комплектування. Відтак, якщо Ужгородський РТЦК та СП не знайшов підстав для надання громадянину відстрочення, то у військової частини немає підстав для незарахування його у списки особового складу.



"При цьому студент повідомляв, що він навчається на денній формі навчання. Однак зараз ми бачимо, що центр комплектації говорить, що вони нібито нічого не знали, і ніяким чином ніхто й нічого не повідомив. В цьому дуже велика проблема. Є питання до самого керівництва і посадових осіб цього центру комплектації, що вони це не перевірили, не дивлячись на те, що ця особа не досягла 27 років", — зазначив адвокат.



Як діяти студентам у разі отримання повістки



У разі, якщо студент отримав повістку, йому необхідно відразу надати військкомату письмову заяву на відстрочення від мобілізації і додати до неї копії документів, що підтверджують його навчання за денною формою у вищому навчальному закладі, пояснив адвокат.



"Трапляються випадки, коли військкомати не приймають ніяких заяв, тому краще направити таку заяву офіційним листом з описом на адресу цього центру комплектації. Подати заяву з проханням дати відстрочку і докласти до неї безпосередньо підтвердження того, що особа навчається у вищому навчальному закладі за денною формою", — розповів Кравець.



Якщо студент опинився у ситуації, подібній до тієї, що сталася в Ужгороді, йому бажано звернутися до Державного бюро розслідувань, оскільки це їхня підслідність, додав адвокат. Також можна повідомити Військову службу правопорядку про порушення посадовими особами центру комплектації своїх обов'язків, зазначив Кравець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студент четвертого курсу денної форми навчання харківського вишу звернувся до суду через те, що військкомат видав наказ про його мобілізацію попри право на відстрочення на час навчання. Хлопець стверджує, що надав представникам територіального центру комплектування (Ужгородський РТЦК та СП) військовий квиток, однак вони все одно зарахували його в штат військової частини на посаду кулеметника.У матеріалах справи йдеться, що студент також звернувся з рапортом про звільнення з військової служби, але його не було розглянуто командуванням. У результаті суд визнав протиправним наказ командира військової частини та скасував його. Адвокатпояснив ТСН.ua , як діяти студентам у таких випадках та кого не мають мобілізувати під час навчання.У тексті статті 23 Закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію йдеться про право на відстрочення для осіб, які здобувають освіту на денній формі навчання. Так, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. На заочників відстрочення не поширюється.Зауважимо, що студент може добровільно мобілізуватись, навіть якщо у нього є відстрочення від мобілізації.Адвокат Ростислав Кравець пояснив ТСН.ua, що перевірка майбутніх військовослужбовців входить до компетенції центрів комплектування. Відтак, якщо Ужгородський РТЦК та СП не знайшов підстав для надання громадянину відстрочення, то у військової частини немає підстав для незарахування його у списки особового складу."При цьому студент повідомляв, що він навчається на денній формі навчання. Однак зараз ми бачимо, що центр комплектації говорить, що вони нібито нічого не знали, і ніяким чином ніхто й нічого не повідомив. В цьому дуже велика проблема. Є питання до самого керівництва і посадових осіб цього центру комплектації, що вони це не перевірили, не дивлячись на те, що ця особа не досягла 27 років", — зазначив адвокат.У разі, якщо студент отримав повістку, йому необхідно відразу надати військкомату письмову заяву на відстрочення від мобілізації і додати до неї копії документів, що підтверджують його навчання за денною формою у вищому навчальному закладі, пояснив адвокат."Трапляються випадки, коли військкомати не приймають ніяких заяв, тому краще направити таку заяву офіційним листом з описом на адресу цього центру комплектації. Подати заяву з проханням дати відстрочку і докласти до неї безпосередньо підтвердження того, що особа навчається у вищому навчальному закладі за денною формою", — розповів Кравець.Якщо студент опинився у ситуації, подібній до тієї, що сталася в Ужгороді, йому бажано звернутися до Державного бюро розслідувань, оскільки це їхня підслідність, додав адвокат. Також можна повідомити Військову службу правопорядку про порушення посадовими особами центру комплектації своїх обов'язків, зазначив Кравець.

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