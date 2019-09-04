Суперліга, наступний сезон та прогрес молоді: відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». ФОТО

12 квітня відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». Захід відбувся в конференц-залі обласної ДЮСШ.Під час заходу присутні підсумували низку важливих аспектів – виступи команди у Суперлізі, розвиток дитячого та юнацького баскетболу, організацію благодійних заходів, тощо.На початку до слова запросили голову Волинської обласної радиВін запевнив, що в керівництва області спільно з клубом є чітке бачення щодо подальшого розвитку та співпраці.«Перемоги і розвиток спорту – це стимул для хлопців, які на передовій», - заявив очільник Волиньради, а згодом додав: «Далі буде, однозначно. Долучайтеся всі до нашої спільної роботи!».Депутат обласної ради, голова Піклувальної ради клубувисловив позицію, що «Старий Луцьк-Університе» не помилився, обравши шлях в Суперлігу. «Впевнений, що вже потрібно готуватися до наступного сезону. Переконаний, що він буде кращим за цей», - резюмував він.Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської радизаявив, що команда гідно представила місто в Суперлізі. «Пишаюся тим, що до нас приїздили найкращі баскетбольні команди. Завдяки таким командам як Старий Луцьк-Університет» наше місто може вважатися спортивним», - розповів посадовець. За його словами, міський голова Луцька Ігор Поліщук підтвердив те, що міськрада підтримуватиме клуб.Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українкизапевнив, що ЗВО буде і надалі підтримувати команду. Зокрема, продовжить бути осередком для навчання гравців, надання матеріально-технічної бази та розвитку студентського баскетболу.«Мені приємно, що домашні бабли відбувалися в обласній спортшколі. Ми намагалися зробити максимально комфортні умови для ігор та тренувань Обласна ДЮСШ відкрита для всіх і зокрема для «Старого Луцька» - заявив очільник обласної ДЮСШПідприємець(«Західшина») подякував клубу за організацію заходів та заявив, що і надалі підтримуватиме «Старий Луцьк-Університет»: «Думаю, що команда отримала неоціненний досвід. Гравцям не бракувало бажання та самовіддачі. Дякую за запрошення бути партнером. Мені приємно бути разом з такими почесними людьми. Ми робимо хорошу справу».Віце-президент клубупередав вітання присутнім від президента, який через вагомі причини не зміг бути присутнім на заході. «Ми розуміємо до чого треба прагнути, адже могли перейняти досвід у більш досвідчених клубів. Врахуємо все у наступному сезоні», заявив він. За словами Дмитра Чайковського, клуб і надалі робитиме все для розвитку баскетболу на всіх рівнях.Головний тренерподякував ЗСУ за їх подвиг. «Наш клуб – це великий організм. В нас багато дітей, працюємо над тим, щоб з’являлися нові тренери. Люди, які виступали перед мною, живлять цей організм. Дякую їм за це», - резюмував він. Наставник зауважив, що цей сезон був особливим, адже це перший рік для «Старого Луцька-Університету» в Суперлізі. Володимир Журжій заявив, що гравці билися з усіма командами: «Я вдячний хлопцям за самовіддачу».Капітан командирозповів, що цей сезон був важким для баскетбольного колективу. Одна з причин – команду покинула низка провідних гравців. «Вважаю, що багато наших гравців прогресували. Думаю, що в кожної команди ми могли виграти, але нам не вистачало досвіду», з розповів баскетболіст.Присутні розповіли, що діяльність клубу не припиняється в міжсезоння. Зокрема, буде організовано низка заходів з баскетболу 3х3, дитячих турнірів та аматорських змагань.