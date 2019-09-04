Суперліга, наступний сезон та прогрес молоді: відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». ФОТО

Суперліга, наступний сезон та прогрес молоді: відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». ФОТО
12 квітня відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». Захід відбувся в конференц-залі обласної ДЮСШ.
Під час заходу присутні підсумували низку важливих аспектів – виступи команди у Суперлізі, розвиток дитячого та юнацького баскетболу, організацію благодійних заходів, тощо.

На початку до слова запросили голову Волинської обласної ради Григорія Недопада. Він запевнив, що в керівництва області спільно з клубом є чітке бачення щодо подальшого розвитку та співпраці.

«Перемоги і розвиток спорту – це стимул для хлопців, які на передовій», - заявив очільник Волиньради, а згодом додав: «Далі буде, однозначно. Долучайтеся всі до нашої спільної роботи!».
Депутат обласної ради, голова Піклувальної ради клубу Андрій Бокоч висловив позицію, що «Старий Луцьк-Університе» не помилився, обравши шлях в Суперлігу. «Впевнений, що вже потрібно готуватися до наступного сезону. Переконаний, що він буде кращим за цей», - резюмував він.
Суперліга, наступний сезон та прогрес молоді: відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». ФОТО

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий заявив, що команда гідно представила місто в Суперлізі. «Пишаюся тим, що до нас приїздили найкращі баскетбольні команди. Завдяки таким командам як Старий Луцьк-Університет» наше місто може вважатися спортивним», - розповів посадовець. За його словами, міський голова Луцька Ігор Поліщук підтвердив те, що міськрада підтримуватиме клуб.

Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось запевнив, що ЗВО буде і надалі підтримувати команду. Зокрема, продовжить бути осередком для навчання гравців, надання матеріально-технічної бази та розвитку студентського баскетболу.
Суперліга, наступний сезон та прогрес молоді: відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». ФОТО

«Мені приємно, що домашні бабли відбувалися в обласній спортшколі. Ми намагалися зробити максимально комфортні умови для ігор та тренувань Обласна ДЮСШ відкрита для всіх і зокрема для «Старого Луцька» - заявив очільник обласної ДЮСШ Дмитро Піддубний.

Підприємець Тарас Бончевський («Західшина») подякував клубу за організацію заходів та заявив, що і надалі підтримуватиме «Старий Луцьк-Університет»: «Думаю, що команда отримала неоціненний досвід. Гравцям не бракувало бажання та самовіддачі. Дякую за запрошення бути партнером. Мені приємно бути разом з такими почесними людьми. Ми робимо хорошу справу».
Суперліга, наступний сезон та прогрес молоді: відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». ФОТО

Віце-президент клубу Дмитро Чайковський передав вітання присутнім від президента Олексія Мельника, який через вагомі причини не зміг бути присутнім на заході. «Ми розуміємо до чого треба прагнути, адже могли перейняти досвід у більш досвідчених клубів. Врахуємо все у наступному сезоні», заявив він. За словами Дмитра Чайковського, клуб і надалі робитиме все для розвитку баскетболу на всіх рівнях.
Суперліга, наступний сезон та прогрес молоді: відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». ФОТО

Головний тренер Володимир Журжій подякував ЗСУ за їх подвиг. «Наш клуб – це великий організм. В нас багато дітей, працюємо над тим, щоб з’являлися нові тренери. Люди, які виступали перед мною, живлять цей організм. Дякую їм за це», - резюмував він. Наставник зауважив, що цей сезон був особливим, адже це перший рік для «Старого Луцька-Університету» в Суперлізі. Володимир Журжій заявив, що гравці билися з усіма командами: «Я вдячний хлопцям за самовіддачу».

Капітан команди Володимир Коцько розповів, що цей сезон був важким для баскетбольного колективу. Одна з причин – команду покинула низка провідних гравців. «Вважаю, що багато наших гравців прогресували. Думаю, що в кожної команди ми могли виграти, але нам не вистачало досвіду», з розповів баскетболіст.

Присутні розповіли, що діяльність клубу не припиняється в міжсезоння. Зокрема, буде організовано низка заходів з баскетболу 3х3, дитячих турнірів та аматорських змагань.
Суперліга, наступний сезон та прогрес молоді: відбулася підсумкова пресконференція БК «Старий Луцьк-Університет». ФОТО

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Теги: БК Старий Луцьк
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