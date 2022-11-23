Волинська єпархія УПЦ (МП) зробила заяву щодо прийнятої облрадою заборони





Відповідну заяву



Зокрема, у заяві йдеться про те, що, на думку представників єпархії, депутати перевищили межі своїх повноважень та порушили статті Конституції України «Про свободу совісті». Зауважують також, що на адресу церкви пролунала низка нібито необґрунтованих звинувачень.



Додають також, що, мовляв, Волинська єпархія УПЦ (МП - ред.) усіма силами та можливостями допомагає нашим захисникам на фронті та опікується постраждалими у тилу.



Нагадаємо, депутати Волинської обласної ради зібрали позачергову сесію, на якій прийняли рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.



За таке рішення проголосували 54 депутати із 54 присутніх на сесії.



Депутати вирішили:



1. Звернутися до Президента України визначити відповідно до статті 93 Конституції України законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» невідкладним – для його позачергового розгляду Верховною Радою України.

2. Заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.

3. Рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією «Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.



Окрім того, вирішили рекомендувати органам місцевого самоврядування Волинської області сприяти зміні підлеглості релігійних громад УПЦ «МП» в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад. Більше того, депутати просять органи місцевого самоврядування на Волині здійснити інвентаризацію земельних ділянок, що перебувають в користуванні УПЦ (МП), а згодом припинити право користування на такі земельні ділянки, прийнявши відповідні рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській єпархії УПЦ (МП) прокоментували рішення Волинської обласної ради про заборону діяльності цієї церкви на території Волинської області.Відповідну заяву опублікували на офіційному сайті єпархії.Зокрема, у заяві йдеться про те, що, на думку представників єпархії, депутати перевищили межі своїх повноважень та порушили статті Конституції України «Про свободу совісті». Зауважують також, що на адресу церкви пролунала низка нібито необґрунтованих звинувачень.Додають також, що, мовляв, Волинська єпархія УПЦусіма силами та можливостями допомагає нашим захисникам на фронті та опікується постраждалими у тилу.Нагадаємо, депутати Волинської обласної ради зібрали позачергову сесію, на якій прийняли рішення про(офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.За таке рішення проголосували 54 депутати із 54 присутніх на сесії.Депутати вирішили:1. Звернутися до Президента України визначити відповідно до статті 93 Конституції України законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» невідкладним – для його позачергового розгляду Верховною Радою України.2. Заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.3. Рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією «Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.Окрім того, вирішили рекомендувати органам місцевого самоврядування Волинської області сприяти зміні підлеглості релігійних громад УПЦ «МП» в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад. Більше того, депутати просять органи місцевого самоврядування на Волині здійснити інвентаризацію земельних ділянок, що перебувають в користуванні УПЦ (МП), а згодом припинити право користування на такі земельні ділянки, прийнявши відповідні рішення.

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