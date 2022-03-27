Виплати військовим у 30 тисяч повернуть, якщо знайдуть гроші, – Гетманцев





Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише



За його словами, у поправці Дмитра Разумкова до цього законопроекту пропонується збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела, за рахунок чого це вдасться зробити.



"Він передбачив видатки бюджету на 154 мільярди гривень, компенсуючи їх за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нараховує лише 2,5 мільярда. Тобто 154 млрд і 2,5 млрд. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти", – сказав Данило Гетманцев.



Гетманцев вважає, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.



"Я хочу побачити від нього (Разумкова як автора поправки – ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", — сказав голова Комітету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поправка до законопроекту №8312, яка передбачає повернення надбавок військовим у розмірі 30 тисяч гривень не гарантує проведення цих виплат.Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пише Суспільне За його словами, у поправцідо цього законопроекту пропонується збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела, за рахунок чого це вдасться зробити."Він передбачив видатки бюджету на 154 мільярди гривень, компенсуючи їх за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нараховує лише 2,5 мільярда. Тобто 154 млрд і 2,5 млрд. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти", – сказав Данило Гетманцев.Гетманцев вважає, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші."Я хочу побачити від нього (Разумкова як автора поправки – ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", — сказав голова Комітету.

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