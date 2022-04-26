Суд помістив черкаського митрополита УПЦ МП під домашній арешт. ВІДЕО
Сьогодні, 18:15
Суд обрав запобіжний захід черкаському митрополиту УПЦ МП Феодосію. Священника помістили під домашній арешт.
Про це повідомляє Черкаська єпархія УПЦ МП у Facebook.
Згідно з рішенням суду, митрополит Феодосій зобов'язаний провести наступні два місяці під цілодобовим домашнім арештом. Він також носитиме електронний браслет.
За інформацією ЗМІ, такий запобіжний захід просила для священника прокуратура.
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Про це повідомляє Черкаська єпархія УПЦ МП у Facebook.
Згідно з рішенням суду, митрополит Феодосій зобов'язаний провести наступні два місяці під цілодобовим домашнім арештом. Він також носитиме електронний браслет.
За інформацією ЗМІ, такий запобіжний захід просила для священника прокуратура.
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