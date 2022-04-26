Суд помістив черкаського митрополита УПЦ МП під домашній арешт. ВІДЕО

Суд помістив черкаського митрополита УПЦ МП під домашній арешт. ВІДЕО
Суд обрав запобіжний захід черкаському митрополиту УПЦ МП Феодосію. Священника помістили під домашній арешт.

Про це повідомляє Черкаська єпархія УПЦ МП у Facebook.

Згідно з рішенням суду, митрополит Феодосій зобов'язаний провести наступні два місяці під цілодобовим домашнім арештом. Він також носитиме електронний браслет.

За інформацією ЗМІ, такий запобіжний захід просила для священника прокуратура.


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Теги: Черкаський митрополит УПЦ МП, домашній арешт
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