На Волині горів автомобіль. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.



До ліквідації пожежі залучався особовий склад 7 ДПРЧ м.Володимир. Ймовірна причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 квітня о 12:20 хвилині на пункт зв’язку частини поступило повідомлення про те, що у м.Володимир по вул.Сагайдачного горить автомобіль.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.До ліквідації пожежі залучався особовий склад 7 ДПРЧ м.Володимир. Ймовірна причина пожежі встановлюється.

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