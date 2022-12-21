На Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 17:23
12 квітня о 12:20 хвилині на пункт зв’язку частини поступило повідомлення про те, що у м.Володимир по вул.Сагайдачного горить автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 7 ДПРЧ м.Володимир. Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 7 ДПРЧ м.Володимир. Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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