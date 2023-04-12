Контрнаступ затримується через повільне постачання зброї і «злив» документів у США, – WP





Про це пише



"Очікуваний весняний наступ розглядався як єдиний шанс для України в цьому році відвоювати територію, утримувану російськими військами, що становить близько п'ятої частини країни.



Але операція затримується через погодні умови, повільне постачання техніки і нестачу боєприпасів, що посилює побоювання, що ситуація може зайти в глухий кут.



Ще більше ускладнює заплановану контратаку витік десятків американських військових і розвідувальних документів, в тому числі багато деталей про стан української армії і її можливості, включаючи слабкі місця в протиповітряній обороні, що може змусити командирів змінити плани", - йдеться в повідомленні.



Якщо Україна не зможе відвоювати значну частину території, багато українців побоюються, що вони будуть змушені вести переговори з Росією з невигідної для себе позиції.



Водночас, незважаючи на нестачу боєприпасів і очікування допомоги від західних партнерів, українські військові перевіряють російську оборону на вразливі місця напередодні контрнаступу.



На одній з окопних позицій у Донецькій області за кілометр від російських позицій український капрал розповів журналістам, що використовує комерційні дрони для спостереження за російськими силами, виявлення слабких місць і планування ударів для знищення укріплень.



Він сказав, що невеликі операції готують його підрозділ до повномасштабного наступу, оскільки вони чекають більше боєприпасів і важчого обладнання.



Інший командир, який дислокується за межами міста Бахмут, розповів про проведення подібних операцій з перевірки російської оборони.



24-річний капітан з позивним "Метіс", який відповідає за планування операцій і розвідку у своєму підрозділі, розповів, що мобілізовані росіяни дуже добре укріплюють свої позиції: "Вони укріплюють позиції всім, що можуть знайти: деревиною, навіть сміттям".



"Метіс" визнав, що успіх випробувальних операцій не означає, що його підрозділ готовий до повноцінного наступу. Військові чекають на важку техніку, бронетехніку для перекидання великої кількості військ вперед і потребують більше тренувань.



За його словами, коли підрозділ вперше отримав сучасну систему протитанкового озброєння, військовослужбовці тренувалися за допомогою інструкції до системи і відеоуроків на YouTube.



Найбільше українських захисників у майбутньому контрнаступі хвилюють міни.



Український підполковник, який командує танковим батальйоном у Запорізькій області, з позивним "Грім" розповів, що міни є по обидва боки фронту: "Ми встановили багато мін, і російська сторона теж".



У ЗМІ також наголошують, що битва за Бахмут перетворилася на найдовшу і найсмертоноснішу битву війни, з великими втратами з обох сторін.



Що цьому передувало:



Американська розвідка вважає, що проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів і техніки можуть призвести до того, що її військові "значно відстануть" від початкових цілей Києва щодо очікуваного контрнаступу.



В кінці березня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що



Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголошував, що наратив про контрнаступ як вирішальну битву є небезпечним для України, бо у разі невдачі посилять свої позиції ті на Заході, хто підштовхував Україну до компромісу з Росією. За його словами, якщо весняний контрнаступ сприйматиметься як вирішальний, але не призведе до "100-відсоткового звільнення української території", то "дехто може сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер треба думати про альтернативний сценарій".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американське видання повідомляє, що запланований Україною контрнаступ відкладається через погану погоду, повільне постачання заходом техніки і боєприпасів та "злив" секретних документів Пентагону, де йшлося про вразливі місця в українській ППО.Про це пише Українська правда з посиланням на The Washington Post."Очікуваний весняний наступ розглядався як єдиний шанс для України в цьому році відвоювати територію, утримувану російськими військами, що становить близько п'ятої частини країни.Але операція затримується через погодні умови, повільне постачання техніки і нестачу боєприпасів, що посилює побоювання, що ситуація може зайти в глухий кут.Ще більше ускладнює заплановану контратаку витік десятків американських військових і розвідувальних документів, в тому числі багато деталей про стан української армії і її можливості, включаючи слабкі місця в протиповітряній обороні, що може змусити командирів змінити плани", - йдеться в повідомленні.Якщо Україна не зможе відвоювати значну частину території, багато українців побоюються, що вони будуть змушені вести переговори з Росією з невигідної для себе позиції.Водночас, незважаючи на нестачу боєприпасів і очікування допомоги від західних партнерів, українські військові перевіряють російську оборону на вразливі місця напередодні контрнаступу.На одній з окопних позицій у Донецькій області за кілометр від російських позицій український капрал розповів журналістам, що використовує комерційні дрони для спостереження за російськими силами, виявлення слабких місць і планування ударів для знищення укріплень.Він сказав, що невеликі операції готують його підрозділ до повномасштабного наступу, оскільки вони чекають більше боєприпасів і важчого обладнання.Інший командир, який дислокується за межами міста Бахмут, розповів про проведення подібних операцій з перевірки російської оборони.24-річний капітан з позивним "Метіс", який відповідає за планування операцій і розвідку у своєму підрозділі, розповів, що мобілізовані росіяни дуже добре укріплюють свої позиції: "Вони укріплюють позиції всім, що можуть знайти: деревиною, навіть сміттям"."Метіс" визнав, що успіх випробувальних операцій не означає, що його підрозділ готовий до повноцінного наступу. Військові чекають на важку техніку, бронетехніку для перекидання великої кількості військ вперед і потребують більше тренувань.За його словами, коли підрозділ вперше отримав сучасну систему протитанкового озброєння, військовослужбовці тренувалися за допомогою інструкції до системи і відеоуроків на YouTube.Найбільше українських захисників у майбутньому контрнаступі хвилюють міни.Український підполковник, який командує танковим батальйоном у Запорізькій області, з позивним "Грім" розповів, що міни є по обидва боки фронту: "Ми встановили багато мін, і російська сторона теж".У ЗМІ також наголошують, що битва за Бахмут перетворилася на найдовшу і найсмертоноснішу битву війни, з великими втратами з обох сторін.Американська розвідка вважає, що проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів і техніки можуть призвести до того, що її військові "значно відстануть" від початкових цілей Києва щодо очікуваного контрнаступу.В кінці березня міністр оборонирозповів, що український Генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках , але все залежить від погодних умов. Також військові вичікують на "відповідний момент", але Резніков вважає, що це трапиться у квітні-травні.Очільник МЗСнаголошував, що наратив про контрнаступ як вирішальну битву є небезпечним для України, бо у разі невдачі посилять свої позиції ті на Заході, хто підштовхував Україну до компромісу з Росією. За його словами, якщо весняний контрнаступ сприйматиметься як вирішальний, але не призведе до "100-відсоткового звільнення української території", то "дехто може сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер треба думати про альтернативний сценарій".

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