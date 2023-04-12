Контрнаступ затримується через повільне постачання зброї і «злив» документів у США, – WP

Контрнаступ затримується через повільне постачання зброї і «злив» документів у США, – WP
Американське видання повідомляє, що запланований Україною контрнаступ відкладається через погану погоду, повільне постачання заходом техніки і боєприпасів та "злив" секретних документів Пентагону, де йшлося про вразливі місця в українській ППО.

Про це пише Українська правда з посиланням на The Washington Post.

"Очікуваний весняний наступ розглядався як єдиний шанс для України в цьому році відвоювати територію, утримувану російськими військами, що становить близько п'ятої частини країни.

Але операція затримується через погодні умови, повільне постачання техніки і нестачу боєприпасів, що посилює побоювання, що ситуація може зайти в глухий кут.

Ще більше ускладнює заплановану контратаку витік десятків американських військових і розвідувальних документів, в тому числі багато деталей про стан української армії і її можливості, включаючи слабкі місця в протиповітряній обороні, що може змусити командирів змінити плани", - йдеться в повідомленні.

Якщо Україна не зможе відвоювати значну частину території, багато українців побоюються, що вони будуть змушені вести переговори з Росією з невигідної для себе позиції.

Водночас, незважаючи на нестачу боєприпасів і очікування допомоги від західних партнерів, українські військові перевіряють російську оборону на вразливі місця напередодні контрнаступу.

На одній з окопних позицій у Донецькій області за кілометр від російських позицій український капрал розповів журналістам, що використовує комерційні дрони для спостереження за російськими силами, виявлення слабких місць і планування ударів для знищення укріплень.

Він сказав, що невеликі операції готують його підрозділ до повномасштабного наступу, оскільки вони чекають більше боєприпасів і важчого обладнання.

Інший командир, який дислокується за межами міста Бахмут, розповів про проведення подібних операцій з перевірки російської оборони.

24-річний капітан з позивним "Метіс", який відповідає за планування операцій і розвідку у своєму підрозділі, розповів, що мобілізовані росіяни дуже добре укріплюють свої позиції: "Вони укріплюють позиції всім, що можуть знайти: деревиною, навіть сміттям".

"Метіс" визнав, що успіх випробувальних операцій не означає, що його підрозділ готовий до повноцінного наступу. Військові чекають на важку техніку, бронетехніку для перекидання великої кількості військ вперед і потребують більше тренувань.

За його словами, коли підрозділ вперше отримав сучасну систему протитанкового озброєння, військовослужбовці тренувалися за допомогою інструкції до системи і відеоуроків на YouTube.

Найбільше українських захисників у майбутньому контрнаступі хвилюють міни.

Український підполковник, який командує танковим батальйоном у Запорізькій області, з позивним "Грім" розповів, що міни є по обидва боки фронту: "Ми встановили багато мін, і російська сторона теж".

У ЗМІ також наголошують, що битва за Бахмут перетворилася на найдовшу і найсмертоноснішу битву війни, з великими втратами з обох сторін.

Що цьому передувало:

Американська розвідка вважає, що проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів і техніки можуть призвести до того, що її військові "значно відстануть" від початкових цілей Києва щодо очікуваного контрнаступу.

В кінці березня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що український Генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить від погодних умов. Також військові вичікують на "відповідний момент", але Резніков вважає, що це трапиться у квітні-травні.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголошував, що наратив про контрнаступ як вирішальну битву є небезпечним для України, бо у разі невдачі посилять свої позиції ті на Заході, хто підштовхував Україну до компромісу з Росією. За його словами, якщо весняний контрнаступ сприйматиметься як вирішальний, але не призведе до "100-відсоткового звільнення української території", то "дехто може сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер треба думати про альтернативний сценарій".

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Теги: Росія, Україна, війна
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