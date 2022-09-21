На Волині знайшли 17-річну дівчину, яка тиждень тому втекла з дому

На Волині знайшли 17-річну дівчину, яка тиждень тому втекла з дому
Ковельські патрульні виявили неповнолітню дівчину, яка тиждень тому втекла з дому.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Це сталося пізно ввечері учора, 11 квітня, поблизу стаціонарного посту на автодорозі М-07. Посеред траси, на зупинці громадського транспорту патрульні помітили дівчину, яка поводила себе дивно: виходила на дорогу та спиняла вантажівки.

Коли поліцейські хотіли наблизитися до неї на службовому автомобілі, дівчина швидко втекла. Патрульні вирішили обстежити території навколо і невдовзі їм вдалося знайти втікачку. Вона була в брудному одязі та виглядала наляканою. Патрульним дівчина розповіла, що, зупиняючи транспорт, хотіла дістатися в Ковель, однак з якою метою — не пояснила.

Інспектори швидко встановили особу юної громадянки. Виявилося, що їй 17 років, і мешкає вона в населеному пункті за 60 кілометрів від місця події. Дівчина має проблеми з ментальним здоров’ям і вже не вперше йде з дому. Цього разу вона покинула оселю понад тиждень тому. Юнку передали працівникам ювенальної превенції, які будуть з’ясовувати усі обставити таких дій молодої особи.


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Теги: Волинь, Ковель, патрульні, розшук
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