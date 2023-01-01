Безкоштовно користувався землею 6 років: луцький автобазар заплатить місту 2 мільйони гривень
Сьогодні, 15:40
Господарський суд Волинської області задоволив позовну заяву Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради про стягнення із суб'єкта господарювання більше 2 млн грн безпідставно збережених коштів орендної плати за використання земельної ділянки на території міста Луцька без правовстановлюючих документів.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Прокурори з'ясували, що підприємство ще у 2016 році набуло у власність нежитлові приміщення на вулиці Єршова в обласному центрі Волині, розташовані на земельній ділянці площею понад шість гектарів.
Упродовж шести років кооператив використовував ділянку для здійснення підприємницької діяльності – розміщення автобазару.
При цьому договору оренди землі не уклав, відтак безоплатно користувався земельною ділянкою територіальної громади.
За втручання прокуратури суб’єкт господарювання заплатить місту за використання земельної ділянки.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Прокурори з'ясували, що підприємство ще у 2016 році набуло у власність нежитлові приміщення на вулиці Єршова в обласному центрі Волині, розташовані на земельній ділянці площею понад шість гектарів.
Упродовж шести років кооператив використовував ділянку для здійснення підприємницької діяльності – розміщення автобазару.
При цьому договору оренди землі не уклав, відтак безоплатно користувався земельною ділянкою територіальної громади.
За втручання прокуратури суб’єкт господарювання заплатить місту за використання земельної ділянки.
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