Безкоштовно користувався землею 6 років: луцький автобазар заплатить місту 2 мільйони гривень

Господарський суд Волинської області задоволив позовну заяву Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Луцької міської ради про стягнення із суб'єкта господарювання більше 2 млн грн безпідставно збережених коштів орендної плати за використання земельної ділянки на території міста Луцька без правовстановлюючих документів.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Прокурори з'ясували, що підприємство ще у 2016 році набуло у власність нежитлові приміщення на вулиці Єршова в обласному центрі Волині, розташовані на земельній ділянці площею понад шість гектарів.Упродовж шести років кооператив використовував ділянку для здійснення підприємницької діяльності – розміщення автобазару.При цьому договору оренди землі не уклав, відтак безоплатно користувався земельною ділянкою територіальної громади.За втручання прокуратури суб’єкт господарювання заплатить місту за використання земельної ділянки.