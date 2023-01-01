15 років за ґратами проведе агент ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва

15 років за ґратами проведе агент ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва
Завдяки СБУ 15 років за ґратами проведе агент фсб, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини агента ФСБ, який причетний до серії російських повітряних атак на Миколаїв.
15 років за ґратами проведе агент ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва

Саме за його «наводкою» протягом 26 - 30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах.

Серед них – будівлі цивільної інфраструктури.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента в обласному центрі у липні минулого року.

Під час обшуків у зловмисника виявлено вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми.
Встановлено, що ворожим поплічником є місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласної співпраці у травні минулого року.

Для вербування ворог використовував один з прокремлівських Телеграм-каналів, де фігурант активно виправдовував збройну агресію РФ у власних коментарях.

Для виконання завдань російської спецслужби він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти.

Отримані файли надсилав кадровому співробітнику ФСБ через анонімний чат у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

▪️ ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання неправомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

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Теги: Росія, Україна, війна
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