Орден «За мужність» посмертно: рідним волинського воїна вручили державну нагороду

Орден «За мужність» посмертно: рідним волинського воїна вручили державну нагороду
Відповідно до Указу Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили Владислава Ковальова (с. Прилісне).

Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської районної військової адміністрації.

Сьогодні, 12 квітня 2023 року, перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік спільно з т. в. о. начальника 1-го відділення Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Юрієм Мізюком, секретарем Прилісненської сільської ради Павлом Мельничуком вручили державну відзнаку рідним загиблого воїна.

Вічна слава та низький уклін Герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України!

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Теги: Прилісне, Ковальов, орден посмертно
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