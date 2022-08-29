Орден «За мужність» посмертно: рідним волинського воїна вручили державну нагороду
Сьогодні, 15:25
Відповідно до Указу Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили Владислава Ковальова (с. Прилісне).
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської районної військової адміністрації.
Сьогодні, 12 квітня 2023 року, перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік спільно з т. в. о. начальника 1-го відділення Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Юрієм Мізюком, секретарем Прилісненської сільської ради Павлом Мельничуком вручили державну відзнаку рідним загиблого воїна.
Вічна слава та низький уклін Герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської районної військової адміністрації.
Сьогодні, 12 квітня 2023 року, перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік спільно з т. в. о. начальника 1-го відділення Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Юрієм Мізюком, секретарем Прилісненської сільської ради Павлом Мельничуком вручили державну відзнаку рідним загиблого воїна.
Вічна слава та низький уклін Герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
15 років за ґратами проведе агент ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва
Сьогодні, 16:00
Безкоштовно користувався землею 6 років: луцький автобазар заплатить місту 2 мільйони гривень
Сьогодні, 15:40
Орден «За мужність» посмертно: рідним волинського воїна вручили державну нагороду
Сьогодні, 15:25
Півтисячі сонячних модулів, вартістю понад 1, 3 мільйона гривень, намагались провезти через «Ягодин»
Сьогодні, 15:05
Медіа