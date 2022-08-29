Орден «За мужність» посмертно: рідним волинського воїна вручили державну нагороду

Владислава Ковальова (с. Прилісне).



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Сьогодні, 12 квітня 2023 року, перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік спільно з т. в. о. начальника 1-го відділення Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Юрієм Мізюком, секретарем Прилісненської сільської ради Павлом Мельничуком вручили державну відзнаку рідним загиблого воїна.



Вічна слава та низький уклін Герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України!

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