Викритому на «Ягодині» ухилянту з фальшивими документами дали 93 тисячі штрафу





Прикордонники помітили, що документи були підроблені, тож чоловіка не випустили. Суд призначив йому 93 тис. грн штрафу, пише



Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, обвинувачений замовив через Telegram підроблені документи у березні цього року. Йдеться про фейкове посвідчення техніка з автоматизованих систем льотного контролю компанії «Міжнародні авіалінії України», підроблений наказ про його службове відрядження у Польщу, а також фейковий витяг про те, що чоловік начебто внесений у списки бронювання.



Документи чоловік забрав 20 березня на пошті у Харкові, попередньо перерахувавши виконавцям 3 тис. доларів. Додамо, що слідство так і не встановило, хто саме займався виготовленням фальшивок, у вироку зловмисник зазначений як «невстановлена особа».



Вже за три дні чоловік спробував перетнути кордон. У пункті пропуску залізничного сполучення «Ягодин» він надав прикордонникам фальшиві документи, але підробку вчасно розпізнали. Згодом щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за ч.3 та ч.4 ст. 358 ККУ (підроблення документів за змовою).



Відомо, що під час досудового розслідування чоловік уклав угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнав вину. Суд цю угоду затвердив. Таким чином, чоловікові призначили заздалегідь обумовлене покарання – 93,5 тис. грн штрафу. За експертизи він також повинен сплатити 1,5 тис. грн.



Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський райсуд оштрафував чоловіка, який намагався виїхати з України завдяки підробленим документам. Зокрема, він видавав себе за авіатехніка компанії «МАУ», якого начебто відправили у відрядження в Польщу.Прикордонники помітили, що документи були підроблені, тож чоловіка не випустили. Суд призначив йому 93 тис. грн штрафу, пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, обвинувачений замовив через Telegram підроблені документи у березні цього року. Йдеться про фейкове посвідчення техніка з автоматизованих систем льотного контролю компанії «Міжнародні авіалінії України», підроблений наказ про його службове відрядження у Польщу, а також фейковий витяг про те, що чоловік начебто внесений у списки бронювання.Документи чоловік забрав 20 березня на пошті у Харкові, попередньо перерахувавши виконавцям 3 тис. доларів. Додамо, що слідство так і не встановило, хто саме займався виготовленням фальшивок, у вироку зловмисник зазначений як «невстановлена особа».Вже за три дні чоловік спробував перетнути кордон. У пункті пропуску залізничного сполучення «Ягодин» він надав прикордонникам фальшиві документи, але підробку вчасно розпізнали. Згодом щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за ч.3 та ч.4 ст. 358 ККУ (підроблення документів за змовою).Відомо, що під час досудового розслідування чоловік уклав угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнав вину. Суд цю угоду затвердив. Таким чином, чоловікові призначили заздалегідь обумовлене покарання – 93,5 тис. грн штрафу. За експертизи він також повинен сплатити 1,5 тис. грн.Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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