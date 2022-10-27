Прийшов до тями: що відомо про стан 16-річного мотоцикліста, якого збило авто у Луцьку

Владислав Ягович, який постраждав в ДТП у Луцьку, перебуває у важкому стані в відділенні реанімації.



Про це Ігор Дородних.



«Наразі проводиться усе необхідне лікування», – зазначив лікар.



Нагадаємо, ДТП сталася близько 14 години на вулиці Данила Галицького у Луцьку. Водійка автівки Toyota Corolla



Сестра постраждалого Діана Свєженцева розповіла: «Владислав вже вийшов з коми та починає потрохи згадувати нас та події, проте періодами знову забуває, у нього важкі травми голови, пошкоджені суглоби та багато переломів. Лікарі планували проводити операцію на ногу, але поки перенесли, адже у брата погані аналізи, організм ще не готовий».



Наразі рідні хлопця збирають кошти на лікування. Усі небайдужі можуть допомогти.



Ягович Вадим Васильович (Тато) МОНО



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Ягович Наталія Іванівна (Мама) ПриватБанк



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16-річний мотоцикліст, який постраждав в ДТП у Луцьку, перебуває у важкому стані в відділенні реанімації.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив медичний директор з хірургічної роботи Волинського обласного територіального медобʼєднання захисту материнства і дитинства«Наразі проводиться усе необхідне лікування», – зазначив лікар.Нагадаємо, ДТП сталася близько 14 години на вулиці Данила Галицького у Луцьку. Водійка автівки Toyota Corolla заїжджала на парковку й допустила зіткнення з мотоциклістом, постраждав 16-річний хлопець. Його з політравмою госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.Сестра постраждалогорозповіла: «Владислав вже вийшов з коми та починає потрохи згадувати нас та події, проте періодами знову забуває, у нього важкі травми голови, пошкоджені суглоби та багато переломів. Лікарі планували проводити операцію на ногу, але поки перенесли, адже у брата погані аналізи, організм ще не готовий».Наразі рідні хлопця збирають кошти на лікування. Усі небайдужі можуть допомогти.(Тато) МОНО5375414124777425(Мама) ПриватБанк5457082225819932

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