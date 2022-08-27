У Луцьку водійка заїжджала на парковку й зіткнулась з мотоциклістом: постраждав 16-річний хлопець

У Луцьку водійка заїжджала на парковку й зіткнулась з мотоциклістом: постраждав 16-річний хлопець
У Луцьку 2 квітня близько 14 години трапилося ДТП на вулиці Ковельській. Водійка автівки Toyota Corolla заїжджала на парковку й допустила зіткнення з мотоциклістом. Постраждав 16-річний хлопець. Його з політравмою госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

У пресслужбі ГУНП у Волинській області поінформували, що аварія трапилася близько 14.00 на вулиці Ковельській у Луцьку. Водійка Toyota Corolla зіткнулася з мотоциклістом. 16-річний водій двоколісного, житель Луцька, отримав тілесні ушкодження. Його швидкою доправили у реанімаційне відділення медичного закладу.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ.

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Теги: Луцьк, Ковельська, ДТП
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