У Луцьку водійка заїжджала на парковку й зіткнулась з мотоциклістом: постраждав 16-річний хлопець





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У пресслужбі ГУНП у Волинській області поінформували, що аварія трапилася близько 14.00 на вулиці Ковельській у Луцьку. Водійка Toyota Corolla зіткнулася з мотоциклістом. 16-річний водій двоколісного, житель Луцька, отримав тілесні ушкодження. Його швидкою доправили у реанімаційне відділення медичного закладу.



Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 2 квітня близько 14 години трапилося ДТП на вулиці Ковельській. Водійка автівки Toyota Corolla заїжджала на парковку й допустила зіткнення з мотоциклістом. Постраждав 16-річний хлопець. Його з політравмою госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».У пресслужбі ГУНП у Волинській області поінформували, що аварія трапилася близько 14.00 на вулиці Ковельській у Луцьку. Водійка Toyota Corolla зіткнулася з мотоциклістом. 16-річний водій двоколісного, житель Луцька, отримав тілесні ушкодження. Його швидкою доправили у реанімаційне відділення медичного закладу.Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ.

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