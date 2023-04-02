У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський

Владлен Татарський, всього постраждали 16 осіб.



Про це повідомляють російські ЗМІ, пише



Кафе на Університетській набережній (будинок 21Б) де стався вибух, належить засновнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину. У вихідні у цьому кафе збирається дискусійний клуб “Кібер Z фронт”, а сьогодні проходив творчий вечір російського пропагандиста Владлена Татарського. У МВС РФ підтвердили його смерть внаслідок вибуху.



"Унаслідок інциденту одна людина загинула, нею виявився воєнний кореспондент Владлен Татарський. 16 осіб постраждали, їх оглядають медичні працівники", – зазначили в російському відомстві.



Владлен Татарський народився у Макіївці. У 2014 році він воював на боці "ДНР", а пізніше переїхав у Москву. Татарський виправдовував напад РФ на Україну, заявляючи, що Росія "всіх переможе, всіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує".



Один з російських Telegram-каналів стверджує, що у кафе вибухнула статуетка, яку Татарському вручила одна з відвідувачок за декілька хвилин до вибуху. Подарунок, позолочений бюст героя, був від дівчини-художниці, яка зараз оголошена в розшук. Бюст пропагандист нібито поставив поруч із собою. За іншою інформацією, вибуховий пристрій було завчасно закладено у кав'ярні поруч з тим місцем, де сидів Татарський.



Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував підрив бойовика “ДНР” у Санкт-Петербурзі.



"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника", – написав він у Twitter.



Подоляк не виключає, що “невдовзі у Росії можуть початись смутні часи. Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти по ньому далі”.



Російський “Интерфакс” з посиланням на джерело повідомив, що підозрювана у вбивстві Татарського затримана. Внаслідок вибуху постраждали 25 осіб, госпіталізовані 19, поінформував губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом убивства загальнонебезпечним способом.



Російські Telegram-канали уточнюють, що затримали Дар'ю Трєпову 1997 року народження. 24 лютого 2022 року її схопили на антивоєнній акції у Санкт-Петербурзі.



Квартиру Дар'ї Трепової силовики взяли штурмом. За даними слідчих, вона принесла до кафе статуетку, в яку було вмонтовано вибуховий пристрій. Повідомляється, що раніше її вже затримували на антивоєнних мітингах, а також підозрювали у переказі грошей “екстремістським організаціям”.



Наразі розшукується її чоловік Дмитро Рилов, який також підозрюється у співучасті у вибуху у кафе. Проте, за попередніми даними, у момент зустрічі з Татарським Рилов не був присутній.









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