У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський
Сьогодні, 09:40
Одна людина загинула та ще шестеро отримали поранення внаслідок вибуху в кафе в російському Санкт-Петербурзі. За попередньою інформацією, загинув пропагандист Владлен Татарський, всього постраждали 16 осіб.
Про це повідомляють російські ЗМІ, пише LB.ua.
Кафе на Університетській набережній (будинок 21Б) де стався вибух, належить засновнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину. У вихідні у цьому кафе збирається дискусійний клуб “Кібер Z фронт”, а сьогодні проходив творчий вечір російського пропагандиста Владлена Татарського. У МВС РФ підтвердили його смерть внаслідок вибуху.
"Унаслідок інциденту одна людина загинула, нею виявився воєнний кореспондент Владлен Татарський. 16 осіб постраждали, їх оглядають медичні працівники", – зазначили в російському відомстві.
Владлен Татарський народився у Макіївці. У 2014 році він воював на боці "ДНР", а пізніше переїхав у Москву. Татарський виправдовував напад РФ на Україну, заявляючи, що Росія "всіх переможе, всіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує".
Один з російських Telegram-каналів стверджує, що у кафе вибухнула статуетка, яку Татарському вручила одна з відвідувачок за декілька хвилин до вибуху. Подарунок, позолочений бюст героя, був від дівчини-художниці, яка зараз оголошена в розшук. Бюст пропагандист нібито поставив поруч із собою. За іншою інформацією, вибуховий пристрій було завчасно закладено у кав'ярні поруч з тим місцем, де сидів Татарський.
Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував підрив бойовика “ДНР” у Санкт-Петербурзі.
"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника", – написав він у Twitter.
Подоляк не виключає, що “невдовзі у Росії можуть початись смутні часи. Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти по ньому далі”.
Російський “Интерфакс” з посиланням на джерело повідомив, що підозрювана у вбивстві Татарського затримана. Внаслідок вибуху постраждали 25 осіб, госпіталізовані 19, поінформував губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом убивства загальнонебезпечним способом.
Російські Telegram-канали уточнюють, що затримали Дар'ю Трєпову 1997 року народження. 24 лютого 2022 року її схопили на антивоєнній акції у Санкт-Петербурзі.
Квартиру Дар'ї Трепової силовики взяли штурмом. За даними слідчих, вона принесла до кафе статуетку, в яку було вмонтовано вибуховий пристрій. Повідомляється, що раніше її вже затримували на антивоєнних мітингах, а також підозрювали у переказі грошей “екстремістським організаціям”.
Наразі розшукується її чоловік Дмитро Рилов, який також підозрюється у співучасті у вибуху у кафе. Проте, за попередніми даними, у момент зустрічі з Татарським Рилов не був присутній.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють російські ЗМІ, пише LB.ua.
Кафе на Університетській набережній (будинок 21Б) де стався вибух, належить засновнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину. У вихідні у цьому кафе збирається дискусійний клуб “Кібер Z фронт”, а сьогодні проходив творчий вечір російського пропагандиста Владлена Татарського. У МВС РФ підтвердили його смерть внаслідок вибуху.
"Унаслідок інциденту одна людина загинула, нею виявився воєнний кореспондент Владлен Татарський. 16 осіб постраждали, їх оглядають медичні працівники", – зазначили в російському відомстві.
Владлен Татарський народився у Макіївці. У 2014 році він воював на боці "ДНР", а пізніше переїхав у Москву. Татарський виправдовував напад РФ на Україну, заявляючи, що Росія "всіх переможе, всіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує".
Один з російських Telegram-каналів стверджує, що у кафе вибухнула статуетка, яку Татарському вручила одна з відвідувачок за декілька хвилин до вибуху. Подарунок, позолочений бюст героя, був від дівчини-художниці, яка зараз оголошена в розшук. Бюст пропагандист нібито поставив поруч із собою. За іншою інформацією, вибуховий пристрій було завчасно закладено у кав'ярні поруч з тим місцем, де сидів Татарський.
Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував підрив бойовика “ДНР” у Санкт-Петербурзі.
"У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника", – написав він у Twitter.
Подоляк не виключає, що “невдовзі у Росії можуть початись смутні часи. Але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти по ньому далі”.
Російський “Интерфакс” з посиланням на джерело повідомив, що підозрювана у вбивстві Татарського затримана. Внаслідок вибуху постраждали 25 осіб, госпіталізовані 19, поінформував губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом убивства загальнонебезпечним способом.
Російські Telegram-канали уточнюють, що затримали Дар'ю Трєпову 1997 року народження. 24 лютого 2022 року її схопили на антивоєнній акції у Санкт-Петербурзі.
Квартиру Дар'ї Трепової силовики взяли штурмом. За даними слідчих, вона принесла до кафе статуетку, в яку було вмонтовано вибуховий пристрій. Повідомляється, що раніше її вже затримували на антивоєнних мітингах, а також підозрювали у переказі грошей “екстремістським організаціям”.
Наразі розшукується її чоловік Дмитро Рилов, який також підозрюється у співучасті у вибуху у кафе. Проте, за попередніми даними, у момент зустрічі з Татарським Рилов не був присутній.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський
Сьогодні, 09:40
У Луцьку водійка заїжджала на парковку й зіткнулась з мотоциклістом: постраждав 16-річний хлопець
Сьогодні, 09:38
Захисники вже ліквідували понад 175 тисяч загарбників
Сьогодні, 09:30
На Волині з пожежі в будинку врятували 50-річного чоловіка
Сьогодні, 09:20
Через зволікання союзників Україна втрачає найдосвідченіших пілотів, які могли б навчатися на F-16, – ЗМІ
Сьогодні, 09:10
Медіа