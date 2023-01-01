СБУ затримала ворожу інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську

СБУ затримала ворожу інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську
СБУ затримала ворожу інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки викрила ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.
Зловмисницею виявилась мешканка Краматорська, яку дистанційно завербував співробітник фсб РФ.

Для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі «Вконтакте» і «Одноклассники», де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії РФ.

У подальшому за вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону.

Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків.

Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.
Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею ворожого розвідувального завдання.

У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за вчинений злочин.

Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща передала Україні перші МіГ-29
Сьогодні, 11:05
34-річна лучанка до смерті побила палицею свого товариша
Сьогодні, 10:33
СБУ затримала ворожу інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську
Сьогодні, 10:25
Боєць з Волині отримав від Залужного нагороду «Золотий Хрест»
Сьогодні, 10:01
У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Польща передала Україні перші МіГ-29 Польща передала Україні перші МіГ-29
Сьогодні, 11:05
У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський
Сьогодні, 09:40
Захисники вже ліквідували понад 175 тисяч загарбників Захисники вже ліквідували понад 175 тисяч загарбників
Сьогодні, 09:30
Через зволікання союзників Україна втрачає найдосвідченіших пілотів, які могли б навчатися на F-16, – ЗМІ Через зволікання союзників Україна втрачає найдосвідченіших пілотів, які могли б навчатися на F-16, – ЗМІ
Сьогодні, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Постраждалий в ДТП у Луцьку мотоцикліст – у важному стані: збирають кошти на лікування
Сьогодні, 11:15
 0
Польща передала Україні перші МіГ-29
Сьогодні, 11:05
 0
34-річна лучанка до смерті побила палицею свого товариша
Сьогодні, 10:33
 0
СБУ затримала ворожу інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську
Сьогодні, 10:25
 0
Боєць з Волині отримав від Залужного нагороду «Золотий Хрест»
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8