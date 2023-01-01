СБУ затримала ворожу інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську
Сьогодні, 10:25
СБУ затримала ворожу інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки викрила ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.
Зловмисницею виявилась мешканка Краматорська, яку дистанційно завербував співробітник фсб РФ.
Для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі «Вконтакте» і «Одноклассники», де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії РФ.
У подальшому за вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону.
Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків.
Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.
Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею ворожого розвідувального завдання.
У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за вчинений злочин.
Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки викрила ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.
Зловмисницею виявилась мешканка Краматорська, яку дистанційно завербував співробітник фсб РФ.
Для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі «Вконтакте» і «Одноклассники», де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії РФ.
У подальшому за вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону.
Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків.
Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.
Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею ворожого розвідувального завдання.
У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за вчинений злочин.
Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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