34-річна лучанка до смерті побила палицею свого товариша

Поліцейські оперативно встановили та затримали лучанку, яка до смерті побила свого товариша.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 2 квітня, на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у приміщенні туалету в Луцьку. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили на голові померлого забої, окрім того, тіло було в неприродній позі.Особу чоловіка встановили, ним виявився 42-річний житель Луцька. Одразу ж було опитано свідків та жителів прилеглих будинків, також правоохоронці опрацьовували й коло знайомих загиблого.Так, слідчо-оперативна група з’ясувала, що спричинила тяжкі тілесні ушкодження чоловікові його товаришка, з якою він зустрічався напередодні. 34-річна лучанка нанесла декілька ударів дерев’яною палицею по голові потерпілого, від цього він помер. Згодом тіло чоловіка вона перемістила до туалету.Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення їй підозри за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Досудове розслідування триває.