Боєць з Волині отримав від Залужного нагороду «Золотий Хрест»
Сьогодні, 10:01
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив бійця з Волині Андрія Іщука нагрудною відзнакою "Золотий Хрест".
Про це повідомили на сторінці Ковельського районного терцентру комплектування.
"Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив військовослужбовця 10 ОГШБр майстра - сержанта Андрія Іщука почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест»", - йдеться в повідомленні.
"Дякуючи результативним діям майстер-сержанта Андрія Іщука та мужньому опору гірських піхотинців ворожий штурм вдалося відбити", – зазначили у бригаді.
ДОВІДКОВО: нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
Волинянин зараз служить в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. родом із Шацької громади. Боєць перебуває на Бахмутському напрямку.
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Про це повідомили на сторінці Ковельського районного терцентру комплектування.
"Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив військовослужбовця 10 ОГШБр майстра - сержанта Андрія Іщука почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест»", - йдеться в повідомленні.
"Дякуючи результативним діям майстер-сержанта Андрія Іщука та мужньому опору гірських піхотинців ворожий штурм вдалося відбити", – зазначили у бригаді.
ДОВІДКОВО: нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
Волинянин зараз служить в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. родом із Шацької громади. Боєць перебуває на Бахмутському напрямку.
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