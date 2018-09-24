Боєць з Волині отримав від Залужного нагороду «Золотий Хрест»

Валерій Залужний нагородив бійця з Волині Андрія Іщука нагрудною відзнакою "Золотий Хрест".



Про це



"Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив військовослужбовця 10 ОГШБр майстра - сержанта Андрія Іщука почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест»", - йдеться в повідомленні.



"Дякуючи результативним діям майстер-сержанта Андрія Іщука та мужньому опору гірських піхотинців ворожий штурм вдалося відбити", – зазначили у бригаді.



ДОВІДКОВО: нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.



Волинянин зараз служить в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. родом із Шацької громади. Боєць перебуває на Бахмутському напрямку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних сил Українинагородив бійця з Волинінагрудною відзнакою "Золотий Хрест".Про це повідомили на сторінці Ковельського районного терцентру комплектування."Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив військовослужбовця 10 ОГШБр майстра - сержанта Андрія Іщука почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест»", - йдеться в повідомленні."Дякуючи результативним діям майстер-сержанта Андрія Іщука та мужньому опору гірських піхотинців ворожий штурм вдалося відбити", – зазначили у бригаді.нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.Волинянин зараз служить в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. родом із Шацької громади. Боєць перебуває на Бахмутському напрямку.

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