Постраждалий в ДТП у Луцьку мотоцикліст – у важкому стані: збирають кошти на лікування
Сьогодні, 11:15
Неповнолітній мотоцикліст, який постраждав у ДТП в неділю, 2 квітня, в Луцьку перебуває в реанімації в медикаментозній комі.
Про це у фейсбуці повідомив Сергій Кошелюк.
«Виконуючи волонтерські завдання, потрапила в ДТП наша щиросердечна та самовіддана волонтер Олександра Лисак.
Під час дорожньої пригоди отримав серйозні травми 17-річний кермувальник мотоцикла Владислав, який перебуває в реанімації в медикаментозній комі», - йдеться у дописі.
Водійка автівки Toyota Corolla заїжджала на парковку й допустила зіткнення з мотоциклістом. Його госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ.
За словами Кошелюка, для лікування мотоцикліста відкрили збір коштів:
5168752002861931
Лисак Олександра
5363542320205090
Олег Іванюк (чоловік волонтерки)
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Про це у фейсбуці повідомив Сергій Кошелюк.
«Виконуючи волонтерські завдання, потрапила в ДТП наша щиросердечна та самовіддана волонтер Олександра Лисак.
Під час дорожньої пригоди отримав серйозні травми 17-річний кермувальник мотоцикла Владислав, який перебуває в реанімації в медикаментозній комі», - йдеться у дописі.
Водійка автівки Toyota Corolla заїжджала на парковку й допустила зіткнення з мотоциклістом. Його госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ.
За словами Кошелюка, для лікування мотоцикліста відкрили збір коштів:
5168752002861931
Лисак Олександра
5363542320205090
Олег Іванюк (чоловік волонтерки)
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