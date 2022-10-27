Постраждалий в ДТП у Луцьку мотоцикліст – у важкому стані: збирають кошти на лікування

Неповнолітній мотоцикліст, який, в Луцьку перебуває в реанімації в медикаментозній комі.Про це у фейсбуці повідомив«Виконуючи волонтерські завдання, потрапила в ДТП наша щиросердечна та самовіддана волонтерПід час дорожньої пригоди отримав серйозні травми 17-річний кермувальник мотоцикла Владислав, який перебуває в реанімації в медикаментозній комі», - йдеться у дописі.Водійка автівки Toyota Corolla заїжджала на парковку й допустила зіткнення з мотоциклістом. Його госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ.За словами Кошелюка, для лікування мотоцикліста відкрили збір коштів:51687520028619315363542320205090