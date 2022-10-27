Постраждалий в ДТП у Луцьку мотоцикліст – у важкому стані: збирають кошти на лікування

Постраждалий в ДТП у Луцьку мотоцикліст – у важкому стані: збирають кошти на лікування
Неповнолітній мотоцикліст, який постраждав у ДТП в неділю, 2 квітня, в Луцьку перебуває в реанімації в медикаментозній комі.

Про це у фейсбуці повідомив Сергій Кошелюк.

«Виконуючи волонтерські завдання, потрапила в ДТП наша щиросердечна та самовіддана волонтер Олександра Лисак.

Під час дорожньої пригоди отримав серйозні травми 17-річний кермувальник мотоцикла Владислав, який перебуває в реанімації в медикаментозній комі», - йдеться у дописі.

Водійка автівки Toyota Corolla заїжджала на парковку й допустила зіткнення з мотоциклістом. Його госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ.

За словами Кошелюка, для лікування мотоцикліста відкрили збір коштів:

5168752002861931
Лисак Олександра

5363542320205090
Олег Іванюк (чоловік волонтерки)

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Теги: Луцьк, мотоцикліст, ДТП, збирають кошти
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