«Волинська» рота з штурмової бригади «Лють» відправилась на бойове злагодження





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У місці дислокації поліцейські проходитимуть подальше навчання, тренуватимуться і отримуватимуть безпосередньо бойові навички, - цей етап триватиме кілька місяців. Як повідомив на офіційній сторінці очільник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, до складу роти увійшли діючі волинські поліцейські-добровольці та громадяни з числа цивільних, які долучились до «Гвардії наступу» і вже пройшли первинну підготовку.



Очолив цю роту командир спецпідрозділу «Світязь» старший лейтенант поліції Олег Булатов, який



Особисто в складі відповідної комісії відбирав кандидатів з числа цивільних, адже мої люди мають бути мотивованими та відважними, решту навчать побратими, адже більшість уже має бойовий досвід», - зазначив Олег Булатов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Волинська» рота з штурмової бригади «Лють» відправилась на бойове злагодження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У місці дислокації поліцейські проходитимуть подальше навчання, тренуватимуться і отримуватимуть безпосередньо бойові навички, - цей етап триватиме кілька місяців. Як повідомив на офіційній сторінці очільник ГУНП у Волинській області, до складу роти увійшли діючі волинські поліцейські-добровольці та громадяни з числа цивільних, які долучились до «Гвардії наступу» і вже пройшли первинну підготовку.Очолив цю роту командир спецпідрозділу «Світязь» старший лейтенант поліції, який має бойовий досвід з 2014 року . «Прагнув сформувати свою роту здебільшого з волинян: як діючих поліцейських, так і тих, хто долучився в «Лють» у процесі набору.Особисто в складі відповідної комісії відбирав кандидатів з числа цивільних, адже мої люди мають бути мотивованими та відважними, решту навчать побратими, адже більшість уже має бойовий досвід», - зазначив Олег Булатов.

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