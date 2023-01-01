«Волинська» рота з штурмової бригади «Лють» відправилась на бойове злагодження

«Волинська» рота з штурмової бригади «Лють» відправилась на бойове злагодження
«Волинська» рота з штурмової бригади «Лють» відправилась на бойове злагодження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У місці дислокації поліцейські проходитимуть подальше навчання, тренуватимуться і отримуватимуть безпосередньо бойові навички, - цей етап триватиме кілька місяців. Як повідомив на офіційній сторінці очільник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, до складу роти увійшли діючі волинські поліцейські-добровольці та громадяни з числа цивільних, які долучились до «Гвардії наступу» і вже пройшли первинну підготовку.

Очолив цю роту командир спецпідрозділу «Світязь» старший лейтенант поліції Олег Булатов, який має бойовий досвід з 2014 року. «Прагнув сформувати свою роту здебільшого з волинян: як діючих поліцейських, так і тих, хто долучився в «Лють» у процесі набору.
«Волинська» рота з штурмової бригади «Лють» відправилась на бойове злагодження

Особисто в складі відповідної комісії відбирав кандидатів з числа цивільних, адже мої люди мають бути мотивованими та відважними, решту навчать побратими, адже більшість уже має бойовий досвід», - зазначив Олег Булатов.
«Волинська» рота з штурмової бригади «Лють» відправилась на бойове злагодження

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Теги: Волинська рота, поліція
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