«Хотілося би цього року вибити окупантів з України»», – командир роти в бригаді «Лють» з Волині

38-річний старший лейтенант поліціїпочинав свій професійний шлях добровольцем підрозділу патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь». Далі служив в новоствореній патрульній поліції та заступником командира роти тактико-оперативного реагування, потім очолив підрозділ «Світязь». З лютого 2022 року – знову на передовій в складі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід». А віднедавна – долучився до штурмової бригади НПУ «Лють», в якій командуватиме однією з рот.Як бачить війну та перемогу Олег Булатов – в цитатнику, яке оприлюднили у пресслужбі поліції Волині.«Для мене війна почалась у 2014 році і триває нині. Тоді гинули наші хлопці, гинуть і зараз. Для мене війна триває вже 9 років. Зараз я бачу, як в «Лють» ідуть люди з числа цивільних – і згадую нас в попередні роки. Тоді добровольцями йшли всі: від звичайних робітників до службовців. Але, як показує практика, хлопці витримали все, ми пройшли Іловайськ, Вуглегірськ, всі показали себе достойно в тих умовах ведення бойових дій, хоч і не були кадровими військовими».«Хоч я з 2014 і встиг попрацювати в патрульній поліції, але доля мене весь час повертає на війну. Нещодавно я повернувся на кілька днів зі сходу додому, і от вже командуватиму однією з рот в бригаді «Лють», а саме, в батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова». Я його не знав особисто, але велика честь для мене очолити одну з рот в батальйоні його імені. Зараз беру участь у проведенні відбору кандидатів в цей підрозділ. Є багато діючих поліцейських, які хочуть служити в «Люті», є чимало з числа цивільних, які долучаються. Всі розуміють, що зараз такий час, що треба наступати, відвойовувати своє».«В Донецькій області ми виконували певні бойові задачі. Якби пів року перед тим хтось мені сказав, що ми з своїми хлопцями працюватимемо з мінометами, я б не повірив: ми ж поліцейські, як ми можемо працювати з мінометами? Але дійсно, ми приїхали, нам дали міномети, ми в умовах бойових дій навчились їх використовувати і почали виконувати задачі.Пригадалась остання наша робота біля Бахмута, там ми допомагали 128 бригаді ЗСУ. Військові підвозять міни і дивляться на нас з подивом, бо бачать шеврони поліції. Запитують: «А ви звідки?» Відповідаю: «З поліції». Ті не повірили: «Не хочете – то не кажіть». Я таки переконав військових, що ми поліція і допомагаємо Збройним Силам. Потім вони були дуже здивовані, коли побачили нашу роботу з мінометом, один з них підвозив міни і сказав, що забирає свої слова назад. Ми вже давно разом з усіма Силами Оборони Держави захищаємо країну, брали участь у звільненні великої кількості міст на Харківщині та Донеччині і продовжуємо це робити».«Люди там є різні. Є ті, які під впливом пропаганди кажуть, мовляв, навіщо ви сюди прийшли, до вас у нас все було. А є такі, які зустрічають нас радо, виходять з національними прапорами. Найбільше шкода дітей, які зростають там у підвалах, фактично там живуть, нема ані навчання, нічого. Такого дуже багато. Виїжджаючи, ми завжди беремо з собою якісь продукти, щоб роздавати дітям. Деяких селищ просто нема, все зрівняно з землею. А якщо в когось вціліли оселі, то люди повертаються».«Зараз дехто з моїх бійців і далі в батальйоні «Захід» на Донеччині, інші несуть службу тут, на Волині, треті йдуть зі мною в «Лють». Вони воюють з 2014 року, тому знань і мотивації їм не бракує, хоча вчитись, удосконалюватись, звісно, треба завжди.Хлопці, які хочуть долучитись в «Лють», мають бути мотивовані, бажано бойова підготовка, повинні працювати, як один цілий кулак, адже маємо розуміти один одного навіть з погляду».«Це дуже стрімкий розвиток. Зараз поліцейські виконують майже ті самі функції, що й військові. Це все відбувається на очах: заїжджаєш у щойно звільнене місто – а поліцейські вже там несуть службу. Ще навіть всі стабілізаційні заходи ми не зробили, а поліцейський офіцер громади вже спілкується з людьми, допомагає. Присутність поліції видно скрізь. Крім того, на деокупованих територіях працюють вибухотехніки, криміналісти, дуже багато територій заміновано».«Найближчі плани – укомплектувати роту і виїжджати на навчання новітньому озброєнню, на бойове злагодження для діючих працівників поліції. Далі – їдемо на роботу – вибивати окупантів, наступати. Хотілося б це зробити цього року.Щоб тримати себе вкупі, багато залежить від оточення. По собі скажу і по тих, кого знаю, хто пройшов це пекло: багато кого все одно тягнутиме туди.Потрібно розуміти: ми війну завершимо, а сусід же наш залишиться. Тож нести службу нам все одно доведеться. І тому підрозділ «Лють» – для цього в тому числі».