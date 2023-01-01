Росіяни обстріляли Костянтинівку, шестеро загиблих





Про це у Телеграм Павло Кириленко.



Керівник ОПУ Андрій Єрмак написав, що росіяни здійснили масований обстріл Костянтинівки з РСЗВ, а також із використанням касетних боєприпасів. Згодом він уточнив, що загинуло 6 осіб.



"Ворог наніс 2 удари (С-300) та здійснив 4 залпи (РСЗВ «Ураган»). Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі. Поранено 8 осіб. Загинуло 6 осіб", - написав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни обстріляли центральну частину Костянтинівки Донецької області сьогодні вранці, 2 квітня. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. На даний час постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція.Про це у Телеграм повідомив керівник Донецької ОВАКерівник ОПУнаписав, що росіяни здійснили масований обстріл Костянтинівки з РСЗВ, а також із використанням касетних боєприпасів. Згодом він уточнив, що загинуло 6 осіб."Ворог наніс 2 удари (С-300) та здійснив 4 залпи (РСЗВ «Ураган»). Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі. Поранено 8 осіб. Загинуло 6 осіб", - написав він.

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