На Донецькому напрямку російські військові відступили з деяких позицій, – Сили оборони





Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, інформує



За його словами, 1 квітня відбулося 30 штурмів, а за сьогоднішню ніч - 10. Військові РФ наступали переважно без техніки, лише в одному випадку застосували два танки.



"Інформація про появу "вагнерівців" на Авдіївському напрямку уже з’явилася, але достовірної інформації, що це справді "вагнерівці", поки що немає. Ворог здійснює наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки", - зазначив Дмитрашківський.



В Авдіївці на сьогодні залишаються 1800 мирних жителів, з них п'ятеро дітей, розповів речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська РФ відступили з деяких позицій на Донецькому напрямку. ЗСУ облаштовує ці локації для оборони.Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ За його словами, 1 квітня відбулося 30 штурмів, а за сьогоднішню ніч - 10. Військові РФ наступали переважно без техніки, лише в одному випадку застосували два танки."Інформація про появу "вагнерівців" на Авдіївському напрямку уже з’явилася, але достовірної інформації, що це справді "вагнерівці", поки що немає. Ворог здійснює наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки", - зазначив Дмитрашківський.В Авдіївці на сьогодні залишаються 1800 мирних жителів, з них п'ятеро дітей, розповів речник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію