На Донецькому напрямку російські військові відступили з деяких позицій, – Сили оборони

На Донецькому напрямку російські військові відступили з деяких позицій, – Сили оборони
Війська РФ відступили з деяких позицій на Донецькому напрямку. ЗСУ облаштовує ці локації для оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 1 квітня відбулося 30 штурмів, а за сьогоднішню ніч - 10. Військові РФ наступали переважно без техніки, лише в одному випадку застосували два танки.

"Інформація про появу "вагнерівців" на Авдіївському напрямку уже з’явилася, але достовірної інформації, що це справді "вагнерівці", поки що немає. Ворог здійснює наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки", - зазначив Дмитрашківський.

В Авдіївці на сьогодні залишаються 1800 мирних жителів, з них п'ятеро дітей, розповів речник.

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Теги: Росія, Україна, війна
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