На Сумщині під обстріл потрапив молоковоз: двоє людей загинули
Сьогодні, 11:08
Російські війська близько 5-ї ранку з мінометів обстріляли Новослобідську громаду Сумщини. Унаслідок цього загинули двоє людей.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Близько 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади. В результаті обстрілу загинули 2 людини – водій молоковоза та експедитор. Мирні жителі, які просто працювали…" - йдеться в повідомленні.
Крім того, уночі обстріляли з мінометів Краснопільську громаду: там два прильоти, але без постраждалих.
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Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Близько 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади. В результаті обстрілу загинули 2 людини – водій молоковоза та експедитор. Мирні жителі, які просто працювали…" - йдеться в повідомленні.
Крім того, уночі обстріляли з мінометів Краснопільську громаду: там два прильоти, але без постраждалих.
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