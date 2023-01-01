На Сумщині під обстріл потрапив молоковоз: двоє людей загинули





Про це



"Близько 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади. В результаті обстрілу загинули 2 людини – водій молоковоза та експедитор. Мирні жителі, які просто працювали…" - йдеться в повідомленні.



Крім того, уночі обстріляли з мінометів Краснопільську громаду: там два прильоти, але без постраждалих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська близько 5-ї ранку з мінометів обстріляли Новослобідську громаду Сумщини. Унаслідок цього загинули двоє людей.Про це повідомляє Сумська ОВА."Близько 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади. В результаті обстрілу загинули 2 людини – водій молоковоза та експедитор. Мирні жителі, які просто працювали…" - йдеться в повідомленні.Крім того, уночі обстріляли з мінометів Краснопільську громаду: там два прильоти, але без постраждалих.

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