На Сумщині під обстріл потрапив молоковоз: двоє людей загинули

На Сумщині під обстріл потрапив молоковоз: двоє людей загинули
Російські війська близько 5-ї ранку з мінометів обстріляли Новослобідську громаду Сумщини. Унаслідок цього загинули двоє людей.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Близько 5 ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади. В результаті обстрілу загинули 2 людини – водій молоковоза та експедитор. Мирні жителі, які просто працювали…" - йдеться в повідомленні.

Крім того, уночі обстріляли з мінометів Краснопільську громаду: там два прильоти, але без постраждалих.


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Теги: Росія, Україна, війна
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