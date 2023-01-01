Захисники вже ліквідували понад 175 тисяч загарбників

Захисники вже ліквідували понад 175 тисяч загарбників
За минулу добу захисники України знищили 610 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано,

танків – 3 619 (+1) од,

бойових броньованих машин – 6 993 (+7) од,

артилерійських систем – 2 694 (+7) од,

РСЗВ – 527 (+0) од,

засобів ППО – 280 (+1) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (+16) од,

спеціальної техніки – 298 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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