Захисники вже ліквідували понад 175 тисяч загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано,



танків – 3 619 (+1) од,



бойових броньованих машин – 6 993 (+7) од,



артилерійських систем – 2 694 (+7) од,



РСЗВ – 527 (+0) од,



засобів ППО – 280 (+1) од,



літаків – 306 (+0) од,



гелікоптерів – 291 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) од,



крилатих ракет – 911 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (+16) од,



спеціальної техніки – 298 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники України знищили 610 російських окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано,танків – 3 619 (+1) од,бойових броньованих машин – 6 993 (+7) од,артилерійських систем – 2 694 (+7) од,РСЗВ – 527 (+0) од,засобів ППО – 280 (+1) од,літаків – 306 (+0) од,гелікоптерів – 291 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) од,крилатих ракет – 911 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (+16) од,спеціальної техніки – 298 (+2) од.Дані уточнюються.

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