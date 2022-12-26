На Волині з пожежі в будинку врятували 50-річного чоловіка
Сьогодні, 09:20
На Волині вогнеборці врятували людину на пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
2 квітня пізно ввечері трапилась пожежа в житловому будинку на вулиці Шевченка в смт Сенкевичівка Луцького району. За викликом до місця події прибула селищна команда місцевої пожежної охорони та відділення рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохова.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в захисних апаратах, віднайшли в будинку непритомного власника будинку та винесли його на свіже повітря, де передали лікарям і людині надали допомогу.
Каретою швидкої 50-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
Пожежу ліквідовано о 22:30 (за годину після повідомлення), ймовірна причина пожежі - порушення правил експлуатації пічного опалення.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
2 квітня пізно ввечері трапилась пожежа в житловому будинку на вулиці Шевченка в смт Сенкевичівка Луцького району. За викликом до місця події прибула селищна команда місцевої пожежної охорони та відділення рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохова.
Через сильне задимлення вогнеборці працювали в захисних апаратах, віднайшли в будинку непритомного власника будинку та винесли його на свіже повітря, де передали лікарям і людині надали допомогу.
Каретою швидкої 50-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
Пожежу ліквідовано о 22:30 (за годину після повідомлення), ймовірна причина пожежі - порушення правил експлуатації пічного опалення.
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