На Волині з пожежі в будинку врятували 50-річного чоловіка

На Волині вогнеборці врятували людину на пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.2 квітня пізно ввечері трапилась пожежа в житловому будинку на вулиці Шевченка в смт Сенкевичівка Луцького району. За викликом до місця події прибула селищна команда місцевої пожежної охорони та відділення рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохова.Через сильне задимлення вогнеборці працювали в захисних апаратах, віднайшли в будинку непритомного власника будинку та винесли його на свіже повітря, де передали лікарям і людині надали допомогу.Каретою швидкої 50-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.Пожежу ліквідовано о 22:30 (за годину після повідомлення), ймовірна причина пожежі - порушення правил експлуатації пічного опалення.