На Волині з пожежі в будинку врятували 50-річного чоловіка

На Волині з пожежі в будинку врятували 50-річного чоловіка
На Волині вогнеборці врятували людину на пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

2 квітня пізно ввечері трапилась пожежа в житловому будинку на вулиці Шевченка в смт Сенкевичівка Луцького району. За викликом до місця події прибула селищна команда місцевої пожежної охорони та відділення рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохова.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в захисних апаратах, віднайшли в будинку непритомного власника будинку та винесли його на свіже повітря, де передали лікарям і людині надали допомогу.

Каретою швидкої 50-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
На Волині з пожежі в будинку врятували 50-річного чоловіка

Пожежу ліквідовано о 22:30 (за годину після повідомлення), ймовірна причина пожежі - порушення правил експлуатації пічного опалення.
На Волині з пожежі в будинку врятували 50-річного чоловіка
На Волині з пожежі в будинку врятували 50-річного чоловіка

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Теги: Волинь, будинок, пожежа
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