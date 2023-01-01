Курс валют у Луцьку 3 квітня

Курс валют у Луцьку 3 квітня
3 квітня готівковий курс долара становить 37.56, продають його за 37.78.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.50, а продають за – 40.90.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.65, а продають за 8,80.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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