У ЗСУ назвали найефективнішу зброю проти іранських дронів-камікадзе

Сергій Наєв пояснив, як діють дрони-камікадзе Shahed та яка зброя є найефективнішою проти них.



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«Шахеди» – є малошвидкісними цілями і для їх ураження необхідно застосовувати саме великокаліберні кулемети, що більш ефективні. Відповідно й вони, для того, щоб уникнути ураження та виконати своє завдання, постійно змінюють маршрути. Іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто, весь час намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони», – говориться у повідомленні, де цитується Наєв.



Він зауважив, що завдяки партнерам українська протиповітряна оборона постійно збільшується.



«Ми розуміємо, що кожен квадратний метр ми прикрити не зможемо. Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати й страхувати один одного», – написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенантпояснив, як діють дрони-камікадзе Shahed та яка зброя є найефективнішою проти них.Про це йдеться у дописі Командування Об'єднаних Сил ЗС України у Facebook.«Шахеди» – є малошвидкісними цілями і для їх ураження необхідно застосовувати саме великокаліберні кулемети, що більш ефективні. Відповідно й вони, для того, щоб уникнути ураження та виконати своє завдання, постійно змінюють маршрути. Іноді літають колами, заходять з одного боку, пролітають, потім знову повертаються. Тобто, весь час намагаються уникнути наших засобів протиповітряної оборони», – говориться у повідомленні, де цитується Наєв.Він зауважив, що завдяки партнерам українська протиповітряна оборона постійно збільшується.«Ми розуміємо, що кожен квадратний метр ми прикрити не зможемо. Але ми намагаємося розставляти мобільні вогневі групи та зенітні комплекси протиповітряної оборони на таких відповідних відстанях, щоб можна було прикривати й страхувати один одного», – написав він.

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