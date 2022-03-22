Скільки грошей надрукував НБУ у 2022 році





Про це пише



«Інших варіантів не було, якщо ми говоримо про минулий рік. НБУ надрукував торік, викупивши облігації внутрішньої державної позики, на загальну суму 400 млрд грн», – зазначив він.



За його словами, найбільшу суму НБУ викупив у червні – 100 млн грн.



На той час друк грошей НБУ був правильним рішенням, однак з другого півріччя 2022 року Нацбанк почав ставити умову Мінфіну шукати інші джерела фінансування державних видатків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2022 році Нацбанку довелось надрукувати 400 млрд грн. Як заявив в ефірі телемарафону заявив член Ради Національного банку України Василь Фурман, цей друк грошей був необхідним та правильним кроком на той момент.Про це пише Слово і діло. «Інших варіантів не було, якщо ми говоримо про минулий рік. НБУ надрукував торік, викупивши облігації внутрішньої державної позики, на загальну суму 400 млрд грн», – зазначив він.За його словами, найбільшу суму НБУ викупив у червні – 100 млн грн.На той час друк грошей НБУ був правильним рішенням, однак з другого півріччя 2022 року Нацбанк почав ставити умову Мінфіну шукати інші джерела фінансування державних видатків.

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