Скільки грошей надрукував НБУ у 2022 році
Сьогодні, 05:18
У 2022 році Нацбанку довелось надрукувати 400 млрд грн. Як заявив в ефірі телемарафону заявив член Ради Національного банку України Василь Фурман, цей друк грошей був необхідним та правильним кроком на той момент.
Про це пише Слово і діло.
«Інших варіантів не було, якщо ми говоримо про минулий рік. НБУ надрукував торік, викупивши облігації внутрішньої державної позики, на загальну суму 400 млрд грн», – зазначив він.
За його словами, найбільшу суму НБУ викупив у червні – 100 млн грн.
На той час друк грошей НБУ був правильним рішенням, однак з другого півріччя 2022 року Нацбанк почав ставити умову Мінфіну шукати інші джерела фінансування державних видатків.
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Про це пише Слово і діло.
«Інших варіантів не було, якщо ми говоримо про минулий рік. НБУ надрукував торік, викупивши облігації внутрішньої державної позики, на загальну суму 400 млрд грн», – зазначив він.
За його словами, найбільшу суму НБУ викупив у червні – 100 млн грн.
На той час друк грошей НБУ був правильним рішенням, однак з другого півріччя 2022 року Нацбанк почав ставити умову Мінфіну шукати інші джерела фінансування державних видатків.
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