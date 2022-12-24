Хто може видати пацієнту електронний рецепт: пояснення МОЗ

Хто може видати пацієнту електронний рецепт: пояснення МОЗ
Після хвилі обурення та суспільних дискусій щодо доречності продажу певних ліків лише за рецептом, у МОЗ вирішили роз'яснити ситуацію. Там наголосили, що з 1 квітня кількість рецептурних лікарських засобів не змінюється.

Як сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, для українських пацієнтів з'являється додатковий сервіс – електронний рецепт, передає 24 Канал.

Міністр наголосив, що рецептурні препарати мають продаватися і вживатися за рецептом лікаря, але водночас в Україні діє воєнний стан і з 5 травня 2022 року МОЗ дозволило продаж рецептурних ліків без рецепта в разі належного обґрунтування.

"Ми маємо прифронтові території, де ускладнений доступ до меддопомоги. Але з 1 квітня ми просто запроваджуємо додатковий сервіс, який дозволяє спростити можливість отримання рецептурного препарату", – пояснив він.

Ляшко зауважив, що якщо людина тривалий час вживає рецептурний препарат, їй не потрібно весь час ходити до лікаря. Достатньо зв'язатися зі своїм сімейним лікарем телефоном.

"Вона може в дистанційній формі отримати рецепт на цей препарат і погасити його найближчій до місця проживання аптеці", – сказав він.



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Теги: електронний рецепт, ліки, МОЗ
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