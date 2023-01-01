Діти військових будуть навчатися за кошти держави





Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини»заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, – пише



Це приблизно 229 тисяч людей. До коледжів і професійних технічних училищ вступить не набагато більше — приблизно 381 тисяча абітурієнтів.



«Ми розраховуємо в цьому році на зростання кількості абітурієнтів на 0,55% – це об'єктивна демографічна тенденція. Кількість приблизно 229 тисяч людей. Це ті діти, які будуть мати право вступати до закладів вищої, фахової, передвищої освіти. Якщо окремо про випускників з 9 класу, то там також невелике зростання – 0,33%, приблизно 381 тисячі випускників», – сказав заступник міністра освіти.



За його словами Міносвіти подало пропозиції до Кабміну щодо кількості бюджетних місць у навчальних закладах на цей рік.



«Постанова уряду про затвердження державного замовлення (кількість бюджетних місць - ред.), проект подає Мінекономіки в залежності від ситуації на ринку праці. Воно коригує наші пропозиції, пропозиції Міністерства охорони здоров'я і Мінкульту. На сьогодні ми подали свої пропозиції до цієї постанови», – каже Андрій Вітренко.



Посадовець зауважив, що на «фахового молодшого бакалавра розраховано приблизно 35 тисяч бюджетних місць, на бакалавра — приблизно 77 тисяч місць денної форми навчання і близько 9 тисяч заочної форми навчання».



«Окремо на базі повної загальної середньої освіти – це медичні спеціальності, яких в системі МОН приблизно 1,5 тисячі, на базі магістра – приблизно 30 тисяч осіб», – сказав Андрій Вітренко.



Він зазначив, що 30-40% будуть вчитися коштом державного замовлення. І додав, що «кількість пільговиків минулого року зросла».



«Діти захисників та захисниць будуть навчатися за кошти держбюджету. Від спеціальності до спеціальності цифри різні, але в середньому 15-20% дітей – пільгові категорії», – сказав Вітренко.



Окрім цього, каже заступник міністра освіти, відомство подало пропозиції на збільшення держзамовлення на IT-спеціальності, і ті професії, які будуть потрібні для відбудови післявоєнної відбудови України. Йдеться про інженерів, фізиків, хіміків, будівельників, архітекторів та філологів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В цьому році кількість охочих вступити до ВНЗ України зросте на пів відсотка.Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини»заявив заступник міністра освіти і науки України, – пише Суспільне Це приблизно 229 тисяч людей. До коледжів і професійних технічних училищ вступить не набагато більше — приблизно 381 тисяча абітурієнтів.«Ми розраховуємо в цьому році на зростання кількості абітурієнтів на 0,55% – це об'єктивна демографічна тенденція. Кількість приблизно 229 тисяч людей. Це ті діти, які будуть мати право вступати до закладів вищої, фахової, передвищої освіти. Якщо окремо про випускників з 9 класу, то там також невелике зростання – 0,33%, приблизно 381 тисячі випускників», – сказав заступник міністра освіти.За його словами Міносвіти подало пропозиції до Кабміну щодо кількості бюджетних місць у навчальних закладах на цей рік.«Постанова уряду про затвердження державного замовлення (кількість бюджетних місць - ред.), проект подає Мінекономіки в залежності від ситуації на ринку праці. Воно коригує наші пропозиції, пропозиції Міністерства охорони здоров'я і Мінкульту. На сьогодні ми подали свої пропозиції до цієї постанови», – каже Андрій Вітренко.Посадовець зауважив, що на «фахового молодшого бакалавра розраховано приблизно 35 тисяч бюджетних місць, на бакалавра — приблизно 77 тисяч місць денної форми навчання і близько 9 тисяч заочної форми навчання».«Окремо на базі повної загальної середньої освіти – це медичні спеціальності, яких в системі МОН приблизно 1,5 тисячі, на базі магістра – приблизно 30 тисяч осіб», – сказав Андрій Вітренко.Він зазначив, що 30-40% будуть вчитися коштом державного замовлення. І додав, що «кількість пільговиків минулого року зросла».«Діти захисників та захисниць будуть навчатися за кошти держбюджету. Від спеціальності до спеціальності цифри різні, але в середньому 15-20% дітей – пільгові категорії», – сказав Вітренко.Окрім цього, каже заступник міністра освіти, відомство подало пропозиції на збільшення держзамовлення на IT-спеціальності, і ті професії, які будуть потрібні для відбудови післявоєнної відбудови України. Йдеться про інженерів, фізиків, хіміків, будівельників, архітекторів та філологів.

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