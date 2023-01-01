3 квітня на Волині: гортаючи календар
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Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.
3 квітня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.
3 квітня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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