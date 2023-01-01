3 квітня на Волині: гортаючи календар

3 квітня на Волині: гортаючи календар
Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки.

3 квітня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 2 квітня
02 квітень, 23:18
На Волині помер професор Леонід Кондратик
02 квітень, 22:20
У полі на Волині чоловік підірвався на снаряді
02 квітень, 21:45
Помер командир батальйону «Луцьк» Данило Гетьман
02 квітень, 21:20
Схожі новини
2 квітня на Волині: гортаючи календар 2 квітня на Волині: гортаючи календар
02 квітень, 00:00
31 березня на Волині: гортаючи календар 31 березня на Волині: гортаючи календар
31 березень, 00:00
30 березня на Волині: гортаючи календар 30 березня на Волині: гортаючи календар
30 березень, 00:00
29 березня на Волині: гортаючи календар 29 березня на Волині: гортаючи календар
29 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 2 квітня
02 квітень, 23:18
 0
На Волині помер професор Леонід Кондратик
02 квітень, 22:20
 0
У полі на Волині чоловік підірвався на снаряді
02 квітень, 21:45
 0
Помер командир батальйону «Луцьк» Данило Гетьман
02 квітень, 21:20
 0
Медіа
відео
1/8