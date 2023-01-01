Добрі новини від ВолиньPost за 2 квітня
02 квітень, 23:18
Україна тримає оборону у війні з російським агресором, який знищує наші міста та села. Ми теж продовжуємо свою боротьбу на інформаційному фронті: щоденно відшуковуємо чесні новини про незламну волю наших захисників та захисниць і розповідаємо про них вам.
З вірою у ЗСУ, сьогодні, 2 квітня, Добрі новини від ВолиньPost розпочинаємо з втрат окупантів.
Росія втратила ще 560 своїх солдатів за минулу добу
ВТРАТИ ВОРОГА:
танки — 3618 (+2 за вчора);
бойові броньовані машини — 6986 (+5);
артилерійські системи — 2687 (+4);
реактивні системи залпового вогню — 527;
засоби протиповітряної оборони — 279;
літаки — 306;
гелікоптери — 291;
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1);
крилаті ракети — 911;
кораблі/катери — 18;
автомобільна техніка та автоцистерни — 5537 (+9);
спеціальна техніка — 296.
Дані уточнюються.
Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму
В Україні вже готують основні кроки, які будуть застосовуватись під час деокупації Криму. Деталізована і юридично вивірена програма розробляється Апаратом РНБО України із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції Стратегії деокупації Криму. Секретар РНБО оприлюднив 12 кроків.
«Хотілося би цього року вибити окупантів з України»», – командир роти в бригаді «Лють» з Волині
38-річний старший лейтенант поліції Олег Булатов починав свій професійний шлях добровольцем підрозділу патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь». Далі служив в новоствореній патрульній поліції та заступником командира роти тактико-оперативного реагування, потім очолив підрозділ «Світязь». З лютого 2022 року – знову на передовій в складі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід». А віднедавна – долучився до штурмової бригади НПУ «Лють», в якій командуватиме однією з рот.
У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток
За понад рік від початку повномасштабного вторгнення осередок волонтерів "Патріотки" із села Боратин сплели 21 тисячу квадратних метрів маскувальних сіток для різних типів ландшафтів. Сітки боратинські волонтерки почали плести від перших днів повномасштабної війни, їм допомагають місцеві школярі, студенти та жінки з Луцька. Нині виконують чергове замовлення військових: плетуть 60 маскувальних сіток розміром п'ять на п'ять метрів.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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З вірою у ЗСУ, сьогодні, 2 квітня, Добрі новини від ВолиньPost розпочинаємо з втрат окупантів.
Росія втратила ще 560 своїх солдатів за минулу добу
ВТРАТИ ВОРОГА:
танки — 3618 (+2 за вчора);
бойові броньовані машини — 6986 (+5);
артилерійські системи — 2687 (+4);
реактивні системи залпового вогню — 527;
засоби протиповітряної оборони — 279;
літаки — 306;
гелікоптери — 291;
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1);
крилаті ракети — 911;
кораблі/катери — 18;
автомобільна техніка та автоцистерни — 5537 (+9);
спеціальна техніка — 296.
Дані уточнюються.
Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму
В Україні вже готують основні кроки, які будуть застосовуватись під час деокупації Криму. Деталізована і юридично вивірена програма розробляється Апаратом РНБО України із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції Стратегії деокупації Криму. Секретар РНБО оприлюднив 12 кроків.
«Хотілося би цього року вибити окупантів з України»», – командир роти в бригаді «Лють» з Волині
38-річний старший лейтенант поліції Олег Булатов починав свій професійний шлях добровольцем підрозділу патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь». Далі служив в новоствореній патрульній поліції та заступником командира роти тактико-оперативного реагування, потім очолив підрозділ «Світязь». З лютого 2022 року – знову на передовій в складі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід». А віднедавна – долучився до штурмової бригади НПУ «Лють», в якій командуватиме однією з рот.
У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток
За понад рік від початку повномасштабного вторгнення осередок волонтерів "Патріотки" із села Боратин сплели 21 тисячу квадратних метрів маскувальних сіток для різних типів ландшафтів. Сітки боратинські волонтерки почали плести від перших днів повномасштабної війни, їм допомагають місцеві школярі, студенти та жінки з Луцька. Нині виконують чергове замовлення військових: плетуть 60 маскувальних сіток розміром п'ять на п'ять метрів.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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