Добрі новини від ВолиньPost за 2 квітня

З вірою у ЗСУ, сьогодні, 2 квітня,розпочинаємо з втрат окупантів.ВТРАТИ ВОРОГА:танки — 3618 (+2 за вчора);бойові броньовані машини — 6986 (+5);артилерійські системи — 2687 (+4);реактивні системи залпового вогню — 527;засоби протиповітряної оборони — 279;літаки — 306;гелікоптери — 291;безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1);крилаті ракети — 911;кораблі/катери — 18;автомобільна техніка та автоцистерни — 5537 (+9);спеціальна техніка — 296.Дані уточнюються.В Україні вже готують основні кроки, які будуть застосовуватись під час деокупації Криму. Деталізована і юридично вивірена програма розробляється Апаратом РНБО України із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції Стратегії деокупації Криму. Секретар РНБО оприлюднив 12 кроків.38-річний старший лейтенант поліціїпочинав свій професійний шлях добровольцем підрозділу патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь». Далі служив в новоствореній патрульній поліції та заступником командира роти тактико-оперативного реагування, потім очолив підрозділ «Світязь». З лютого 2022 року – знову на передовій в складі зведеного батальйону Національної поліції України «Захід». А віднедавна – долучився до штурмової бригади НПУ «Лють», в якій командуватиме однією з рот.За понад рік від початку повномасштабного вторгнення осередок волонтерів "Патріотки" із села Боратин сплели 21 тисячу квадратних метрів маскувальних сіток для різних типів ландшафтів. Сітки боратинські волонтерки почали плести від перших днів повномасштабної війни, їм допомагають місцеві школярі, студенти та жінки з Луцька. Нині виконують чергове замовлення військових: плетуть 60 маскувальних сіток розміром п'ять на п'ять метрів.