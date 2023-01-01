Росія втратила ще 560 своїх солдатів за минулу добу





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



ВТРАТИ ВОРОГА:



танки — 3618 (+2 за вчора);



бойові броньовані машини — 6986 (+5);



артилерійські системи — 2687 (+4);



реактивні системи залпового вогню — 527;



засоби протиповітряної оборони — 279;



літаки — 306;



гелікоптери — 291;



безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1);



крилаті ракети — 911;



кораблі/катери — 18;



автомобільна техніка та автоцистерни — 5537 (+9);



спеціальна техніка — 296.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія з початку повномасштабної війни втратила 174 550 своїх солдатів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.танки — 3618 (+2 за вчора);бойові броньовані машини — 6986 (+5);артилерійські системи — 2687 (+4);реактивні системи залпового вогню — 527;засоби протиповітряної оборони — 279;літаки — 306;гелікоптери — 291;безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1);крилаті ракети — 911;кораблі/катери — 18;автомобільна техніка та автоцистерни — 5537 (+9);спеціальна техніка — 296.Дані уточнюються.

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