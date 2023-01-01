Росія втратила ще 560 своїх солдатів за минулу добу

Росія втратила ще 560 своїх солдатів за минулу добу
Росія з початку повномасштабної війни втратила 174 550 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

ВТРАТИ ВОРОГА:

танки — 3618 (+2 за вчора);

бойові броньовані машини — 6986 (+5);

артилерійські системи — 2687 (+4);

реактивні системи залпового вогню — 527;

засоби протиповітряної оборони — 279;

літаки — 306;

гелікоптери — 291;

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1);

крилаті ракети — 911;

кораблі/катери — 18;

автомобільна техніка та автоцистерни — 5537 (+9);

спеціальна техніка — 296.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму
Сьогодні, 10:40
«Найстрашніше – жінки-конвоїри», – звільнена з полону лучанка Алла Сенченко
Сьогодні, 10:29
Росія втратила ще 560 своїх солдатів за минулу добу
Сьогодні, 09:30
Найгарячішими залишаються бої Бахмут та Авдіївку, – Генштаб
Сьогодні, 09:13
Ексфутболіст-зрадник з Луцька Анатолій Тимощук хоче виграти справу в УАФ
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму
Сьогодні, 10:40
Найгарячішими залишаються бої Бахмут та Авдіївку, – Генштаб Найгарячішими залишаються бої Бахмут та Авдіївку, – Генштаб
Сьогодні, 09:13
США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд, – Reuters США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд, – Reuters
01 квітень, 07:26
На відродження Маріуполя знадобиться 20 років, – мер На відродження Маріуполя знадобиться 20 років, – мер
01 квітень, 05:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Данілов назвав 12 кроків для деокупації Криму
Сьогодні, 10:40
 0
«Найстрашніше – жінки-конвоїри», – звільнена з полону лучанка Алла Сенченко
Сьогодні, 10:29
 0
Росія втратила ще 560 своїх солдатів за минулу добу
Сьогодні, 09:30
 0
Найгарячішими залишаються бої Бахмут та Авдіївку, – Генштаб
Сьогодні, 09:13
 0
Ексфутболіст-зрадник з Луцька Анатолій Тимощук хоче виграти справу в УАФ
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8