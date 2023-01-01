Росія втратила ще 560 своїх солдатів за минулу добу
Сьогодні, 09:30
Росія з початку повномасштабної війни втратила 174 550 своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
ВТРАТИ ВОРОГА:
танки — 3618 (+2 за вчора);
бойові броньовані машини — 6986 (+5);
артилерійські системи — 2687 (+4);
реактивні системи залпового вогню — 527;
засоби протиповітряної оборони — 279;
літаки — 306;
гелікоптери — 291;
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1);
крилаті ракети — 911;
кораблі/катери — 18;
автомобільна техніка та автоцистерни — 5537 (+9);
спеціальна техніка — 296.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
ВТРАТИ ВОРОГА:
танки — 3618 (+2 за вчора);
бойові броньовані машини — 6986 (+5);
артилерійські системи — 2687 (+4);
реактивні системи залпового вогню — 527;
засоби протиповітряної оборони — 279;
літаки — 306;
гелікоптери — 291;
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1);
крилаті ракети — 911;
кораблі/катери — 18;
автомобільна техніка та автоцистерни — 5537 (+9);
спеціальна техніка — 296.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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