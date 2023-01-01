На Волині хочуть закрити школу





Про це повідомляють на сайті Турійської селищної ради,



Значна видаткова частина бюджету Турійської селищної ради використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Середня наповнюваність класів у закладах освіти становить 14 учнів.



Значною проблемою залишається утримання та належне функціонування шкіл із малою наповнюваністю учнів. Так, у Дольській гімназії у 2022 році навчається 27 учнів, вартість утримання одного учня даного закладу становить 76 609 гривень. Такі затрати (які у 2-3 рази перевищують не лише вартість утримання учня у школах, де вона найнижча, а й середній показник по громаді) виділяють не на розвиток галузі чи забезпечення якості освіти, а виключно на оплату праці, утримання приміщення та сплату комунальних платежів.



Для порівняння, у Мокрецькій гімназії у поточному навчальному році навчається 81 учень, вартість утримання одного учня даного закладу становить 44 094 гривень, а у Турійській гімназії імені Ганни Жежко навчається 103 учні та вартість утримання одного учня даного закладу становить 43375 гривень. Звертають увагу на те, що у порівнянні використовуються тільки навчальні заклади І-ІІ ступенів.



Окрім того, у школах з малою наповнюваністю учнів один учитель, як правило, викладає кілька навчальних предметів, а у класах, де менше 5-ти учнів організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді, учні таких шкіл не беруть участь у олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Є також проблеми з організацією харчування у таких закладах, медичного обслуговування дітей тощо.



На сьогодні єдиним оптимальним завданням у вирішенні проблеми малокомплектності шкіл є оптимізація мережі, зокрема ліквідація Дольської гімназії. Учнів 5-9 класів даного закладу загальної середньої освіти (початкова ланка на 2023/2024 н.р. буде відсутня) планується підвозити до Перевалівської гімназії шкільним автобусом. Вивчається питання працевлаштування вчителів в школах громади.



Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з продовженням карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», введенням на території України воєнного стану указом Президента України та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються в електронній формі, а також безпосереднє голосування за підтримку чи не підтримку проєкт рішення відбувається також в електронній формі на сайті Турійської селищної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Турійській громаді розпочалося громадське обговорення щодо закриття гімназії у селі Дольськ.Про це повідомляють на сайті Турійської селищної ради, передає Район.Турійськ.Значна видаткова частина бюджету Турійської селищної ради використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Середня наповнюваність класів у закладах освіти становить 14 учнів.Значною проблемою залишається утримання та належне функціонування шкіл із малою наповнюваністю учнів. Так, у Дольській гімназії у 2022 році навчається 27 учнів, вартість утримання одного учня даного закладу становить 76 609 гривень. Такі затрати (які у 2-3 рази перевищують не лише вартість утримання учня у школах, де вона найнижча, а й середній показник по громаді) виділяють не на розвиток галузі чи забезпечення якості освіти, а виключно на оплату праці, утримання приміщення та сплату комунальних платежів.Для порівняння, у Мокрецькій гімназії у поточному навчальному році навчається 81 учень, вартість утримання одного учня даного закладу становить 44 094 гривень, а у Турійській гімназії іменінавчається 103 учні та вартість утримання одного учня даного закладу становить 43375 гривень. Звертають увагу на те, що у порівнянні використовуються тільки навчальні заклади І-ІІ ступенів.Окрім того, у школах з малою наповнюваністю учнів один учитель, як правило, викладає кілька навчальних предметів, а у класах, де менше 5-ти учнів організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді, учні таких шкіл не беруть участь у олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Є також проблеми з організацією харчування у таких закладах, медичного обслуговування дітей тощо.На сьогодні єдиним оптимальним завданням у вирішенні проблеми малокомплектності шкіл є оптимізація мережі, зокрема ліквідація Дольської гімназії. Учнів 5-9 класів даного закладу загальної середньої освіти (початкова ланка на 2023/2024 н.р. буде відсутня) планується підвозити до Перевалівської гімназії шкільним автобусом. Вивчається питання працевлаштування вчителів в школах громади.Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з продовженням карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», введенням на території України воєнного стану указом Президента України та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються в електронній формі, а також безпосереднє голосування за підтримку чи не підтримку проєкт рішення відбувається також в електронній формі на сайті Турійської селищної ради.

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