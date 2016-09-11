Як алкоголь впливає на психіку людей





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Алкоголізм – хронічне захворювання, ключова ознака якого – безконтрольний потяг до алкоголю. Медики раніше поділили його на два окремих розлади: зловживання алкоголем та алкогольну залежність. Однак клінічні дослідження показали, що особливої ​​різниці між цими станами немає, тому зараз їх поєднали в одне захворювання – розлад, пов'язаний із вживанням алкоголю (alcohol use disorder, AUD).



Алкоголізм недарма належить до психопатології – при цьому захворюванні насамперед страждає головний мозок, а в його основі лежить психічна залежність. Фізична залежність формується пізніше: друга стадія розладу.



Етанол – речовина, здатна проникати в будь-які клітини, включаючи нейрони. Він розчиняється і у воді, і жирах, тому легко вбудовується в клітинні мембрани, що складаються з білків і ліпідів. Проникнувши в нервові клітини, алкоголь змінює активність рецепторів та іонних каналів, від яких безпосередньо залежить робота центральної нервової системи (ЦНС).



Алкоголь впливає на дофамінову та ГАМК-ергічну системи. Перша – важлива частина системи винагороди мозку, друга відповідає за процеси гальмування в ЦНС. При дії алкоголю на дофамінові рецептори людина відчуває ейфорію, у неї з'являється бадьорість, зростає фізична активність. Активація етанолом ГАМК-рецепторів дає розслаблюючий, заспокійливий ефект.



Вплив алкоголю на психічний стан людини



За дофаміновий кайф та антистресову дію ми й любимо алкоголь. Але позитивні ефекти етанолу тимчасові: зловживання ним призводить до "несправності" нейромедіаторних систем, провокує депресію, психози та суїцидальну поведінку.



Нейрофізіологи виділяють кілька типів алкоголізму:



Дофаміновий – людина п'є, щоб здобути позитивні емоції, підняти настрій. Абстинентний синдром (похмілля) при такому алкоголізмі супроводжується апатією, глибокою депресією, суїцидальною поведінкою.



ГАМК-алкоголізм – людина п'є, щоб зменшити занепокоєння та патологічну тривогу. Абстинентний синдром при ГАМК-алкоголізмі протікає у вигляді білої гарячки – гострого психозу, якому властиві дезорієнтація, агресивна поведінка та жахливі галюцинації.



Такі види алкогольної залежності спостерігаються на ранніх стадіях алкоголізму. Згодом вони об'єднуються, тому алкоголіки зі стажем схильні як до депресії та суїцидів, так і до психозів і буйної поведінки.



В алкоголіків у 2,3 раза частіше розвивається великий депресивний розлад, ніж у людей без алкогольної залежності. Ця психопатологія важча, ніж звичайна депресія. У людини повністю зникає інтерес до життя, порушуються сон, апетит, концентрація уваги, з'являються почуття нікчемності та суїцидальні думки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З давніх-давен у більшості людей було суперечливе ставлення до алкоголю. Але зараз точно відомо, що зловживання алкоголем у будь-якому випадку призводить до тілесних та ментальних проблем.Про це пише 24 канал. Алкоголізм – хронічне захворювання, ключова ознака якого – безконтрольний потяг до алкоголю. Медики раніше поділили його на два окремих розлади: зловживання алкоголем та алкогольну залежність. Однак клінічні дослідження показали, що особливої ​​різниці між цими станами немає, тому зараз їх поєднали в одне захворювання – розлад, пов'язаний із вживанням алкоголю (alcohol use disorder, AUD).Алкоголізм недарма належить до психопатології – при цьому захворюванні насамперед страждає головний мозок, а в його основі лежить психічна залежність. Фізична залежність формується пізніше: друга стадія розладу.Етанол – речовина, здатна проникати в будь-які клітини, включаючи нейрони. Він розчиняється і у воді, і жирах, тому легко вбудовується в клітинні мембрани, що складаються з білків і ліпідів. Проникнувши в нервові клітини, алкоголь змінює активність рецепторів та іонних каналів, від яких безпосередньо залежить робота центральної нервової системи (ЦНС).Алкоголь впливає на дофамінову та ГАМК-ергічну системи. Перша – важлива частина системи винагороди мозку, друга відповідає за процеси гальмування в ЦНС. При дії алкоголю на дофамінові рецептори людина відчуває ейфорію, у неї з'являється бадьорість, зростає фізична активність. Активація етанолом ГАМК-рецепторів дає розслаблюючий, заспокійливий ефект.За дофаміновий кайф та антистресову дію ми й любимо алкоголь. Але позитивні ефекти етанолу тимчасові: зловживання ним призводить до "несправності" нейромедіаторних систем, провокує депресію, психози та суїцидальну поведінку.Нейрофізіологи виділяють кілька типів алкоголізму:Дофаміновий – людина п'є, щоб здобути позитивні емоції, підняти настрій. Абстинентний синдром (похмілля) при такому алкоголізмі супроводжується апатією, глибокою депресією, суїцидальною поведінкою.ГАМК-алкоголізм – людина п'є, щоб зменшити занепокоєння та патологічну тривогу. Абстинентний синдром при ГАМК-алкоголізмі протікає у вигляді білої гарячки – гострого психозу, якому властиві дезорієнтація, агресивна поведінка та жахливі галюцинації.Такі види алкогольної залежності спостерігаються на ранніх стадіях алкоголізму. Згодом вони об'єднуються, тому алкоголіки зі стажем схильні як до депресії та суїцидів, так і до психозів і буйної поведінки.В алкоголіків у 2,3 раза частіше розвивається великий депресивний розлад, ніж у людей без алкогольної залежності. Ця психопатологія важча, ніж звичайна депресія. У людини повністю зникає інтерес до життя, порушуються сон, апетит, концентрація уваги, з'являються почуття нікчемності та суїцидальні думки.

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