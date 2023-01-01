На Камінь-Каширщині люди обурені, що автобус їздить не за розкладом





Про це пише



«Чому транспорт за маршрутом Житнівка—Камінь-Каширський виходить в рейс лише три рази на тиждень?», — запитують у соцмережах потенційні пасажири.



Люди висловлюють нерозуміння такої ситуації, бо не вірять у нерентабельність перевезення. Мовляв, у ті дні, коли автобус їде, він уже з пів дороги настільки переповнений, що у наступних населених пунктах просто не зупиняється.



Транспорт за розкладом цим маршрутом має курсувати щодня: відправлення з Каменя-Каширського о 6:30 та о 13:15. Але, як зазначають селяни, їздить він лише у вівторок, четвер та п’ятницю і то деякого рейсу навіть у дні виїзду можуть не дочекатися.



«Простояти на зупинці, чекаючи попутний транспорт, — ще та перспектива. Негода може бути не найгіршим випробуванням у порівнянні з тим, що в результаті так і не вдасться зупинити випадкове авто та доїхати у важливих невідкладних справах», — зауважують пасажири.



Підприємець вважає, що цей маршрут нерентабельний.



«Взагалі угода на перевезення за маршрутом «Камінь-Каширський—Житнівка, Камінь-Каширський—Гута-Боровенська», що була укладена із перевізником Юрієм Ратнюком ще Камінь-Каширською РДА, за кілька тижнів втратить чинність. У квітні термін дії її спливає. Пояснюючи, чому автобус не виходить у рейс згідно із заявленим розкладом руху, власник маршруту зазначає, що поїздки є збитковими. Відтак після завершення угоди продовжувати її Юрій Ратнюк не бажає, — прокоментував перший заступник голови Камінь-Каширської РВА Олександр Михалік.



А клопотатися про пошук нового перевізника на маршрут, про який ведеться мова, за словами посадовця, тепер буде не районна влада. Питання регулярних перевезень в межах громад перейшло до компетенції міських, селищних, сільських рад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Камінь-Каширщині люди обурені, що автобус до них їздить, коли захоче.Про це пише газета «Полісся».«Чому транспорт за маршрутом Житнівка—Камінь-Каширський виходить в рейс лише три рази на тиждень?», — запитують у соцмережах потенційні пасажири.Люди висловлюють нерозуміння такої ситуації, бо не вірять у нерентабельність перевезення. Мовляв, у ті дні, коли автобус їде, він уже з пів дороги настільки переповнений, що у наступних населених пунктах просто не зупиняється.Транспорт за розкладом цим маршрутом має курсувати щодня: відправлення з Каменя-Каширського о 6:30 та о 13:15. Але, як зазначають селяни, їздить він лише у вівторок, четвер та п’ятницю і то деякого рейсу навіть у дні виїзду можуть не дочекатися.«Простояти на зупинці, чекаючи попутний транспорт, — ще та перспектива. Негода може бути не найгіршим випробуванням у порівнянні з тим, що в результаті так і не вдасться зупинити випадкове авто та доїхати у важливих невідкладних справах», — зауважують пасажири.Підприємець вважає, що цей маршрут нерентабельний.«Взагалі угода на перевезення за маршрутом «Камінь-Каширський—Житнівка, Камінь-Каширський—Гута-Боровенська», що була укладена із перевізником Юрієм Ратнюком ще Камінь-Каширською РДА, за кілька тижнів втратить чинність. У квітні термін дії її спливає. Пояснюючи, чому автобус не виходить у рейс згідно із заявленим розкладом руху, власник маршруту зазначає, що поїздки є збитковими. Відтак після завершення угоди продовжувати її Юрій Ратнюк не бажає, — прокоментував перший заступник голови Камінь-Каширської РВА Олександр Михалік.А клопотатися про пошук нового перевізника на маршрут, про який ведеться мова, за словами посадовця, тепер буде не районна влада. Питання регулярних перевезень в межах громад перейшло до компетенції міських, селищних, сільських рад.

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