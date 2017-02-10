У полі на Волині чоловік підірвався на снаряді





Про це повідомили у



Імовірно, трагедію спричинило порушення вимог безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами. Обставини подіі з’ясовуються.



Як повідомляла газета "







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 квітня у Затурцівській громаді Володимирського району 30-річний чоловік загинув через вибух боєприпасу, ще один отримав травми.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.Імовірно, трагедію спричинило порушення вимог безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами. Обставини подіі з’ясовуються.Як повідомляла газета " Волинь ", інцидент стався, коли місцеві жителі з металошукачем шукали цінні речі в полі і натрапили на снаряд, який вибухнув.

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