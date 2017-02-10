У полі на Волині чоловік підірвався на снаряді
Сьогодні, 21:45
2 квітня у Затурцівській громаді Володимирського району 30-річний чоловік загинув через вибух боєприпасу, ще один отримав травми.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
Імовірно, трагедію спричинило порушення вимог безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами. Обставини подіі з’ясовуються.
Як повідомляла газета "Волинь", інцидент стався, коли місцеві жителі з металошукачем шукали цінні речі в полі і натрапили на снаряд, який вибухнув.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
Імовірно, трагедію спричинило порушення вимог безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами. Обставини подіі з’ясовуються.
Як повідомляла газета "Волинь", інцидент стався, коли місцеві жителі з металошукачем шукали цінні речі в полі і натрапили на снаряд, який вибухнув.
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