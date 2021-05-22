Помер командир батальйону «Луцьк» Данило Гетьман

Данило Гетьман.



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«Завжди пам’ятатимемо Данила як хорошого командира, патріота, гідного сина України. Данило вступив до батальйону оперативного реагування «Луцьк» в перші днів заснування БОРу. Незважаючи на хворобу, командир до останніх днів свого життя самовіддано служив у батальйоні. Вічна пам‘ять, честь та шана нашому побратиму!» – висловлюють співчуття у батальйоні «Луцьк».



Похорон Данила Гетьмана відбудеться завтра, 3 квітня, о 13.00 у Свято-Миколаївській церкві (біля Північного ринку).



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 квітня помер командир роти «Азімут» батальйону оперативного реагування «Луцьк» та самооборонівець з часів Революції ГідностіПро це повідомили у пресслужбі батальйону.«Завжди пам’ятатимемо Данила як хорошого командира, патріота, гідного сина України. Данило вступив до батальйону оперативного реагування «Луцьк» в перші днів заснування БОРу. Незважаючи на хворобу, командир до останніх днів свого життя самовіддано служив у батальйоні. Вічна пам‘ять, честь та шана нашому побратиму!» – висловлюють співчуття у батальйоні «Луцьк».Похорон Данила Гетьмана відбудеться завтра, 3 квітня, о 13.00 у Свято-Миколаївській церкві (біля Північного ринку).

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