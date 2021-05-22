Помер командир батальйону «Луцьк» Данило Гетьман
Сьогодні, 21:20
2 квітня помер командир роти «Азімут» батальйону оперативного реагування «Луцьк» та самооборонівець з часів Революції Гідності Данило Гетьман.
Про це повідомили у пресслужбі батальйону.
«Завжди пам’ятатимемо Данила як хорошого командира, патріота, гідного сина України. Данило вступив до батальйону оперативного реагування «Луцьк» в перші днів заснування БОРу. Незважаючи на хворобу, командир до останніх днів свого життя самовіддано служив у батальйоні. Вічна пам‘ять, честь та шана нашому побратиму!» – висловлюють співчуття у батальйоні «Луцьк».
Похорон Данила Гетьмана відбудеться завтра, 3 квітня, о 13.00 у Свято-Миколаївській церкві (біля Північного ринку).
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!
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Про це повідомили у пресслужбі батальйону.
«Завжди пам’ятатимемо Данила як хорошого командира, патріота, гідного сина України. Данило вступив до батальйону оперативного реагування «Луцьк» в перші днів заснування БОРу. Незважаючи на хворобу, командир до останніх днів свого життя самовіддано служив у батальйоні. Вічна пам‘ять, честь та шана нашому побратиму!» – висловлюють співчуття у батальйоні «Луцьк».
Похорон Данила Гетьмана відбудеться завтра, 3 квітня, о 13.00 у Свято-Миколаївській церкві (біля Північного ринку).
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна. Вічна пам`ять і незгасима слава Герою!
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