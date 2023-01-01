Погода у Луцьку на завтра, 3 квітня

У понеділок, 3 квітня, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ зі снігом удень зміниться сніг, який продовжуватиме йти до кінця дня і ближче до вечора посилиться.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +3°.3 квітня відзначається день пам'яті святого Кирила, єпископа Катанського. У народі святого називали Кирило - дери полоз. Так названий день за те, що у цей час псуються дороги і їздити на санях у минулі часи було проблематично. Якщо у цей день при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним. З цього часу починають набухати бруньки смородини. З'являються білі плиски.