Погода у Луцьку на завтра, 3 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 3 квітня
У понеділок, 3 квітня, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ зі снігом удень зміниться сніг, який продовжуватиме йти до кінця дня і ближче до вечора посилиться.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +3°.

Народний прогноз погоди: 3 квітня відзначається день пам'яті святого Кирила, єпископа Катанського. У народі святого називали Кирило - дери полоз. Так названий день за те, що у цей час псуються дороги і їздити на санях у минулі часи було проблематично. Якщо у цей день при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним. З цього часу починають набухати бруньки смородини. З'являються білі плиски.

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Теги: Погода, Луцьк
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