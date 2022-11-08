До 200 тонн торфобрикету на добу: як працює «Волиньторф» у час повномасштабної війни





Про це розповів Іван Киричик.



З його слів, торф для переробки заготовляють на спеціальних ділянках з травня до вересня, при чому якість сировини на кожній із них відрізняється.



"Це і ступінь розкладу, і насипна вага торфу. Але для того, щоб отримати якісну продукцію, ми проводимо так зване шихтування цієї сировини вже тут на заводі", – зазначив очільник "Волиньторфу".



Попри повномасштабну війну підприємство ні на день не припиняло роботу, зазначив начальник брикетного цеху Віталій Градищук, а зміни в період відімкнення електроенергії скоротили.



"Ми фактично по ночам, була розгружена енергосистема. Для населення наша продукція була недоступна в такій кількості, як вона потрібна була", – каже Віталій Градищук.



Зараз на підприємстві працює 300 робітників. Із вересня минулого року мобілізували 27 чоловіків, тому кадрів не вистачає, – розповів керівник "Волиньторфу" Іван Киричик.



Весь процес виробництва торфобрикетів контролюють працівники за спеціальним пультом управління, – зазначив апаратник Ігор Віщик, котрий працює на підприємстві вже 27-ий рік. "Слідкуємо за технологічним процесом по обезволоженню торфу. Обезволожуємо торф, проходить сушка і виготовляємо брикет", – говорить працівник



Власний будинок чоловік також опалює торфобрикетом. "Маю котел і палю. Добре тримає, краще як дрова", – сказав Ігор Віщик.



Уже готовий торфобрикет потрапляє на стрічку просто неба, звідки вже надходить на склад готової продукції.



Завідувачка складу готової продукції Наталія Бідун каже: за час повномасштабної війни продаж торфобрикету зріс на третину. Рік тому паливо експортували у Польщу, Словаччину, а зараз, говорить, реалізовують лише в Україні.



"Більше люди споживають, бачте, електроенергія дуже дорога, там й перебої були часті, то переходять на твердопаливне", – сказала Наталія Бідун.



Минулого тижня на підприємстві встановили промисловий дизель-генератор потужністю 850 кіловатів і вартість п'ять мільйонів гривень.



Пристрій дасть можливість безперебійно виробляти торфобрикет під час відімкнення електроенергії, – розповів виконувач обов'язків головного енергетика Василь Бідун.



"Зараз ми налагоджуємо його. Пробуємо запустити в роботу. Буде в резерві гарячому стояти. Все ж може бути, бачте, війна йде", – каже енергетик.



Торфобрикет нині в Україні виробляють на п'яти заводах, два з них у складі "Волиньторфу" працюють на Волині. Зі слів керівника Івана Киричика, підприємство прибуткове.



"Минулого року було десь 186 об’єктів, в які ми доставляли паливо. Минулого року ми сплатили десь близько 13 мільйонів податків. Це в державний, так і місцеві бюджети", – додав очільник "Волиньторфу".



Як зазначила голова профспілки Аліна Базарнова, державне підприємство "Волиньторф" уже декілька років підлягає приватизації.



"У липні минулого року був прийнятий закон про те, що підприємства можуть виключатися з переліку приватизації у разі подання відповідного документу Кабінетом міністрів України. На одному із крайніх засідань Кабінету міністрів було таке подання озвучено, але чомусь на підпис прем’єру потрапив зовсім інший документ", – каже жінка.



Як розповіла Суспільному телефоном заступниця начальника Регіонального відділення Фонду Держмайна по Львівській, Закарпатській, Волинській областях Тетяна Маслечко, є рішення про затвердження переліків об’єктів малої приватизації зі змінами від 25 травня 2021-го № 877, зокрема в цьому переліку є державне підприємство "Волиньторф".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щодоби на державному підприємстві "Волиньторф" у селі Прилісне Камінь-Каширського району виробляють майже 200 тонн торфобрикету. Торік на підприємстві видобули орієнтовно 250 тисяч тонн торфу.Про це розповів Суспільному директор підприємстваЗ його слів, торф для переробки заготовляють на спеціальних ділянках з травня до вересня, при чому якість сировини на кожній із них відрізняється."Це і ступінь розкладу, і насипна вага торфу. Але для того, щоб отримати якісну продукцію, ми проводимо так зване шихтування цієї сировини вже тут на заводі", – зазначив очільник "Волиньторфу".Попри повномасштабну війну підприємство ні на день не припиняло роботу, зазначив начальник брикетного цеху, а зміни в період відімкнення електроенергії скоротили."Ми фактично по ночам, була розгружена енергосистема. Для населення наша продукція була недоступна в такій кількості, як вона потрібна була", – каже Віталій Градищук.Зараз на підприємстві працює 300 робітників. Із вересня минулого року мобілізували 27 чоловіків, тому кадрів не вистачає, – розповів керівник "Волиньторфу" Іван Киричик.Весь процес виробництва торфобрикетів контролюють працівники за спеціальним пультом управління, – зазначив апаратник, котрий працює на підприємстві вже 27-ий рік. "Слідкуємо за технологічним процесом по обезволоженню торфу. Обезволожуємо торф, проходить сушка і виготовляємо брикет", – говорить працівникВласний будинок чоловік також опалює торфобрикетом. "Маю котел і палю. Добре тримає, краще як дрова", – сказав Ігор Віщик.Уже готовий торфобрикет потрапляє на стрічку просто неба, звідки вже надходить на склад готової продукції.Завідувачка складу готової продукціїкаже: за час повномасштабної війни продаж торфобрикету зріс на третину. Рік тому паливо експортували у Польщу, Словаччину, а зараз, говорить, реалізовують лише в Україні."Більше люди споживають, бачте, електроенергія дуже дорога, там й перебої були часті, то переходять на твердопаливне", – сказала Наталія Бідун.Минулого тижня на підприємстві встановили промисловий дизель-генератор потужністю 850 кіловатів і вартість п'ять мільйонів гривень.Пристрій дасть можливість безперебійно виробляти торфобрикет під час відімкнення електроенергії, – розповів виконувач обов'язків головного енергетика Василь Бідун."Зараз ми налагоджуємо його. Пробуємо запустити в роботу. Буде в резерві гарячому стояти. Все ж може бути, бачте, війна йде", – каже енергетик.Торфобрикет нині в Україні виробляють на п'яти заводах, два з них у складі "Волиньторфу" працюють на Волині. Зі слів керівника Івана Киричика, підприємство прибуткове."Минулого року було десь 186 об’єктів, в які ми доставляли паливо. Минулого року ми сплатили десь близько 13 мільйонів податків. Це в державний, так і місцеві бюджети", – додав очільник "Волиньторфу".Як зазначила голова профспілки, державне підприємство "Волиньторф" уже декілька років підлягає приватизації."У липні минулого року був прийнятий закон про те, що підприємства можуть виключатися з переліку приватизації у разі подання відповідного документу Кабінетом міністрів України. На одному із крайніх засідань Кабінету міністрів було таке подання озвучено, але чомусь на підпис прем’єру потрапив зовсім інший документ", – каже жінка.Як розповіла Суспільному телефоном заступниця начальника Регіонального відділення Фонду Держмайна по Львівській, Закарпатській, Волинській областях, є рішення про затвердження переліків об’єктів малої приватизації зі змінами від 25 травня 2021-го № 877, зокрема в цьому переліку є державне підприємство "Волиньторф".

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