Влада Вірменії обіцяє РФ не видавати Путіна суду в Гаазі

Влада Вірменії обіцяє РФ не видавати Путіна суду в Гаазі
Віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив, що Єреван дослухався до "побоювань" Росії через можливі наслідки ратифікації Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд – він видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Аршакян заявив в інтерв’ю агенції "Арменпресс".

Віцеспікер вірменського парламенту зазначив, що уряд країни ухвалив рішення приєднатись до Римського статуту в грудні 2022 року у відповідь на "агресію Азербайджану щодо суверенних територій Вірменії", й саме тоді його почав вивчати вірменський Конституційний суд.

"Я маю на увазі, рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, ні в якому питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звісно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні", – підкреслив Аршакян.

Він окремо уточнив, що "в правлячої партії і команди немає наміру або бажання" арештовувати Путіна в разі його візиту у Вірменію.

"Не далі як сьогодні ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання може бути і з Росією. Але це всього лише один із варіантів. Є й інші варіанти", – сказав віцеспікер парламенту Вірменії.

"Зрозуміло одне: ми почули побоювання, висловлені Російською Федерацією, і я думаю, що ми зможемо домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією", – додав він.

Нагадаємо, 24 березня Конституційний суд Вірменії заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає основному закону країни, тим самим відкривши шлях для його ратифікації.

Примітно, що КС Вірменії оголосив про своє рішення через тиждень після того як у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«У мене дитина непроста», – лучанка про виховання 10-річного сина з аутизмом
Сьогодні, 18:03
Влада Вірменії обіцяє РФ не видавати Путіна суду в Гаазі
Сьогодні, 17:17
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. Фото
Сьогодні, 16:40
На Волині оголосили підозру двом зловмисникам за скоєння підпалу квартири адвоката
Сьогодні, 16:30
У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
Схожі новини
У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. ВІДЕО У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
Китай вивчає бої в Україні для підготовки для власної ймовірної війни, – ЗМІ Китай вивчає бої в Україні для підготовки для власної ймовірної війни, – ЗМІ
Сьогодні, 15:15
Росіяни обстріляли Костянтинівку, шестеро загиблих Росіяни обстріляли Костянтинівку, шестеро загиблих
Сьогодні, 13:07
На Донецькому напрямку російські військові відступили з деяких позицій, – Сили оборони На Донецькому напрямку російські військові відступили з деяких позицій, – Сили оборони
Сьогодні, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«У мене дитина непроста», – лучанка про виховання 10-річного сина з аутизмом
Сьогодні, 18:03
 0
Влада Вірменії обіцяє РФ не видавати Путіна суду в Гаазі
Сьогодні, 17:17
 0
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. Фото
Сьогодні, 16:40
 0
На Волині оголосили підозру двом зловмисникам за скоєння підпалу квартири адвоката
Сьогодні, 16:30
 0
У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
 0
Медіа
відео
1/8