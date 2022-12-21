На Волині оголосили підозру двом зловмисникам за скоєння підпалу квартири адвоката

Слідчі оголосили про підозру двом зловмисникам за скоєння підпалу квартири адвоката.Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.Нагадаємо, учора вранці у Луцьку невідомі скоїли зухвалий злочин – підпалили квартиру адвоката, який зараз є військовослужбовцем, бійцем однієї з бригад ТрО. Пожежу ліквідували співробітники управління ДСНС, вогнем пошкоджено вхідні двері і частину помешкання.Поліцейські виявили пластикову ємність із запахом бензину, через яку, ймовірно, і відбулось загорання. На стіні зловмисники лишили напис з погрозами, що «в следующий раз предупреждать не будем».Оперативники негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити причетних.