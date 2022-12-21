На Волині оголосили підозру двом зловмисникам за скоєння підпалу квартири адвоката

На Волині оголосили підозру двом зловмисникам за скоєння підпалу квартири адвоката
Слідчі оголосили про підозру двом зловмисникам за скоєння підпалу квартири адвоката.

Про це повідомили у преслужбі поліції Волині.

Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, учора вранці у Луцьку невідомі скоїли зухвалий злочин – підпалили квартиру адвоката, який зараз є військовослужбовцем, бійцем однієї з бригад ТрО. Пожежу ліквідували співробітники управління ДСНС, вогнем пошкоджено вхідні двері і частину помешкання.

Поліцейські виявили пластикову ємність із запахом бензину, через яку, ймовірно, і відбулось загорання. На стіні зловмисники лишили напис з погрозами, що «в следующий раз предупреждать не будем».

Оперативники негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити причетних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, адвокат, квартира, підпал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. Фото
Сьогодні, 16:40
На Волині оголосили підозру двом зловмисникам за скоєння підпалу квартири адвоката
Сьогодні, 16:30
У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
Китай вивчає бої в Україні для підготовки для власної ймовірної війни, – ЗМІ
Сьогодні, 15:15
WSJ розповіла історію розстріляного за «Слава Україні!» військового Олександра Мацієвського
Сьогодні, 14:16
Схожі новини
На Волині адвоката та двох його спільників підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон. ФОТО На Волині адвоката та двох його спільників підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон. ФОТО
18 березень, 10:30
Як змінилася вартість оренди квартир на Волині за 2022 рік Як змінилася вартість оренди квартир на Волині за 2022 рік
15 січень, 08:18
У місті на Волині військовослужбовцю вручили ключі від квартири У місті на Волині військовослужбовцю вручили ключі від квартири
21 грудень, 2022, 16:15
28-річний волинянин заплатить 113 тисяч за підпал авто 28-річний волинянин заплатить 113 тисяч за підпал авто
20 жовтень, 2022, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. Фото
Сьогодні, 16:40
 0
На Волині оголосили підозру двом зловмисникам за скоєння підпалу квартири адвоката
Сьогодні, 16:30
 0
У громаді на Волині сплели 21 тисячу метрів квадратних маскувальних сіток. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
 0
Китай вивчає бої в Україні для підготовки для власної ймовірної війни, – ЗМІ
Сьогодні, 15:15
 0
WSJ розповіла історію розстріляного за «Слава Україні!» військового Олександра Мацієвського
Сьогодні, 14:16
 0
Медіа
відео
1/8